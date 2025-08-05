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用戶注意！Spotify宣佈漲價 台灣訂閱方案最高漲30元

2025/08/05 09:06

Spotify宣佈，9月起多個地區將調漲。（路透資料照）Spotify宣佈，9月起多個地區將調漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典串流媒體巨頭Spotify週一（4日）宣佈，平台將從9月起上調部份市場用戶每月訂閱費用，以提升利潤，包括亞太地區在內，多個地區用戶都將受到影響。

《路透》報導，Spotify表示，將在南亞、中東、非洲、歐洲、拉丁美洲和亞太地區等市場進行調漲。台灣地區個人訂閱價格從原先的149元調漲為每月168元，雙人方案從每月198元漲至228元，家庭方案從每月268元漲至298元，學生方案則從75元漲為每月88元。

Spotify公告，現有Premium方案訂閱用戶將在新價格生效之前收到電子郵件通知，並享有1個月的寬限期。若未在寬限期結束前取消訂閱，之後便須按新價格付費。漲價的消息傳出後，Spotify股價一度飆漲近8％，週一收漲5％。今年至今，Spotify股價已漲逾40％。

過去的漲價，加上近年來的成本削減措施，幫助Spotify在2024年首度實現全年獲利。今年第2季每月活躍用戶和Premium訂閱用戶數量皆出現成長，但由於員工薪資相關的稅款增加，導致當季出現虧損，並且對於Spotify第3季的利潤預測造成壓力。

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