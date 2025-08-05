台灣怎麼談？馬來西亞公布關稅降至19％的「高昂代價」

美國宣布，對馬來西亞徵收稅率為19%的「對等關稅」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞貿易部長表示，作為與川普政府達成關稅協議的代價之一，當局已承諾對美國進行逾2400億美元（約新台幣7.1兆元）的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失衡。

綜合媒體報導，美國上週宣布，對馬來西亞徵收稅率為19%的「對等關稅」，較上個月揚言要徵收的25%有所調降。

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馬來西亞貿易部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）在議會表示，為解決兩國貿易失衡問題，馬來西亞做出多項重大承諾。

未來5年內，馬來西亞將向美國跨國公司採購高達1500億美元約（新台幣4.4兆元）的半導體、航太及數據中心設備；同時國家石油公司（Petroliam Nasional Berhad）每年將向美國採購價值34億美元（約新台幣1017億元）的液化天然氣。

其他包括，大馬將在未來10年內，向美國進行價值700億美元（新台幣2.09兆元）的跨境投資；馬來西亞國家能源公司每年向美國採購4260萬美元（約新台幣12億元）的煤炭；馬來西亞電訊公司採購價值1.19億美元（約新台幣35億元）的電信產品。

上述之外，交易還包括馬來西亞航空集團（MAG）以190億美元價格購買波音飛機。不過在購買飛機方面，東姑賽夫魯表示，MAG訂購波音飛機並非為了因應關稅壓力，而是長期機隊更新策略的一部分。

官方數據顯示，2024年美國對馬來西亞的商品貿易逆差為248億美元（約新台幣7422億元）。東姑賽夫魯表示：「美國鼓勵馬來西亞，從美國採購和投資，已解決貿易不平衡問題。」

該貿易部長表示，在就川普關稅進行數週的談判後，馬來西亞和美國正在敲定1份涵蓋貿易承諾的聯合聲明。雖然料將降低對美關稅，但東姑賽夫魯宣稱與美國的談判成功，得到的結果與馬來西亞提出的條件相符。

其他馬來西亞做出的讓步還包括，降低或取消98.4%美國產品的進口關稅、放寬非關稅壁壘，以及撤銷美國社群媒體與雲端服務供應商應將其部分馬來西亞收入捐獻給馬國國家基金的要求。

上週東姑賽夫魯曾表示馬來西亞已經獲得藥品和半導體出口美國的關稅豁免，現在正在尋求美方對可可、橡膠和棕櫚油等馬來西亞大宗商品給予關稅減免。

不過，他週一在議會上提出警告，稱美國仍可能基於國安理由，依法對馬來西亞的半導體晶片額外徵收關稅，「我們必須繼續為半導體產業可能被美國額外徵收關稅做好準備」。

馬來西亞目前的關稅稅率與泰國、印尼、柬埔寨和菲律賓的稅率相同，但低於越南的20%和汶萊的25%，高於新加坡的10%。

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