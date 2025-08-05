39％關稅毀滅性打擊？瑞士鐘錶巨頭直言6個月內不受直接影響

Swatch執行長海耶克表示，短期不會直接受關稅影響，但呼籲政府迅速前往美國，與美達成協議，避免被徵39%關稅。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美對瑞士課39%關稅，不過，瑞士鐘錶巨頭斯沃琪（Swatch）已提前做好應對，包括漲價、目前美庫存至少有3-6個月，將在關稅生效前出更多貨，執行長海耶克直言，短期不會直接受關稅影響，且顧客是移動的，可在美國消費者，在海外旅遊時鎖定他們，但呼籲政府迅速前往美國，與美達成協議，避免被徵39%關稅。

路透報導，美國總統川普上週宣佈對大多數瑞士產品徵收39%的關稅，該措施將於週四生效。瑞士以其奢華手錶、巧克力和神秘銀行而聞名，正競相爭取豁免。

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美國是瑞士手錶最大的出口市場，受關稅消息影響，斯沃琪、歷峰集團股價週一盤中一度分別跌5%與3.4%，終場跌勢收斂，分別收141.6瑞士法郎，跌2.28%、131.7瑞士法郎，跌1.27%。

海耶克表示，集團正在努力適應這項變化，公司已提前向美國發貨，並積極吸引美國消費者出國旅遊，同時也提高了產品價格。

該行業面臨的部分挑戰是，瑞士手錶60%需要在瑞士製造，因此很難將生產轉移到其他地方。

海耶克指出，「我們所有產品都在瑞士生產，而不是在中國。我們的成本很高。再加上39%的關稅，我們根本無法消化。所以價格肯定會上漲」。但他沒有透露潛在漲幅的具體細節。

斯沃琪集團旗下還擁有歐米茄、天梭和浪琴等瑞士奢華手錶品牌，在川普4月首次宣布徵收關稅後，該集團已將價格上調了5%。

海耶克解釋說，今年早些時候，當川普首次對全球徵收關稅時，公司就開始向美國運送額外的庫存。他表示：「我們向美國運送了更多產品，所以這意味著我們不會受到直接影響。」他補充說，斯沃琪在美國倉庫和商店至少有3到6個月的庫存，可以在短期內緩解關稅影響。公司計劃在關稅生效前的幾天內運送「更多」庫存。

海耶克表示，目前美國對其手錶的需求依然強勁。

蘇黎世私人銀行馮托貝爾銀行（Bank Vontobel）分析師伯茨奇（Jean-Philippe Bertschy）表示，鐘錶製造商累積的較高庫存水準只能在短期內給他們帶來喘息空間。他表示，與中階和入門手錶相比，超高階手錶更容易轉嫁額外成本。

伯茨奇說，業界希望並祈禱關稅能夠透過談判降至歐洲的15%左右，如果39%的關稅保持不變，對行業來說將是毀滅性的打擊。

製錶業是瑞士第3大出口產業，僅次於化學品、藥品和機械銷售。2024年，製錶業佔瑞士出口總額的9%。

斯沃琪集團是瑞士第3大鐘錶製造商，以收入計算，僅次於勞力士和歷峰集團，他生產萬國錶、積家和卡地亞手錶。

對於鐘錶製造商來說，一線希望在於其便攜式產品的銷售管道非常靈活，這意味著斯沃琪可以在美國消費者身處海外熱門旅遊勝地時鎖定他們。「顧客是移動的，」海耶克說。

他說，當中國徵收奢侈品稅時，這只會促使中國消費者前往澳門和香港購物。

「美國人有很多選擇。他們走遍世界各地，」海耶克說道，並指出了遊輪上的商店等選擇。即使美國國內的物價上漲，他們也會繼續購買。

儘管如此，斯沃琪仍希望瑞士政府能夠盡快達成協議，以避免可能徵收的39%關稅。

海耶克表示，現在還不是“世界末日”， 籲瑞士總統薩特迅速前往美國解決這個問題，儘管這很大程度上掌握在美國總統手中。

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