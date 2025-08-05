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晶圓代工成戰略新核心 外媒：矽主權成下一代國力指標

2025/08/05 11:37

調查顯示，晶圓代工廠已成為地緣政治的槓桿，矽主權將重新定義全球經濟實力。（示意圖，路透）調查顯示，晶圓代工廠已成為地緣政治的槓桿，矽主權將重新定義全球經濟實力。（示意圖，路透） 

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球供應鏈步入轉折點，晶片代工廠（foundries）從過去被視為技術後段的製造工廠，搖身一變成為國家戰略的核心。這不僅是一場產業競爭，更是一場攸關國安與主權的全球爭奪戰，各國開始將「矽主權」（silicon sovereignty）視為下一代國力的指標。

全球市場研究公司《kings research》指出，矽主權背後的「真正風險」，主要是全球7奈米以下先進製程晶片，高達9成由台積電（TSMC）生產，並集中於台灣一地。台積電不只是製程技術領先，更掌握了高良率、高信任與高規模量產的稀缺能力，是整個高端半導體供應鏈的心臟。只要任何一點地緣政治風險、例如台海局勢，都有可能掐住全球科技產業的喉嚨。

另一方面，長期以來主導價值鏈的無晶圓廠設計公司如輝達、AMD，雖仍握有IP優勢，但現今晶片製造的瓶頸逐漸轉向製程控制與封裝能力。

值得注意的是，目前只有位於亞洲的少數幾家公司能主導這個領域，而這種集中化的格局，使其系統性地暴露於地緣政治熱點。對此，各國政府意識到，如果沒有對實體製造資產的控制，就不可能保證供應，誰能取得穩定的先進製程產能，誰就握有市場話語權，這也使得投資人與政府對於「產能預訂」的重視已經遠超往年。

調查顯示，截至2024年，台灣和韓國在全球先進晶片製造業佔據主導地位，光是台積電一家公司就控制著全球超過一半的晶圓代工市場，以及幾乎所有先進節點的生產。其次是三星，凸顯了市場集中度之高，之後才是英特爾。

專家指出，台積電生產了全球約92%的7奈米以下邏輯晶片，將先進晶片的生產控制權集中在一個地區。在其他地區複製這種能力需要大量資金和漫長的醞釀時間。因此，只要台灣海峽的任何中斷情況，都可能凍結7奈米以下晶片的生產，從而癱瘓全球技術供應鏈。

晶片早已不只是手機或筆電的核心，更滲透至國防、電信、AI與自駕車等關鍵領域。半導體供應一旦中斷，不只是企業營運停擺，更可能癱瘓國家安全運作。這也讓各國紛紛砸下公帑補助設廠，目標不再只是掌握設計，而是從源頭製造起，掌握每一顆先進晶片的誕生。

分析師指出，在東亞以外地區建立代工廠，技術上是可行的，但在經濟和營運上卻很複雜。光是台積電3奈米製程的開發成本，估計高達200億美元（約新台幣5987億元），美國亞利桑那州晶圓廠的預計投資金額更高達400億美元（約新台幣1.19兆元），這些項目躋身全球資本密集度最高的工業投資之列

矽主權將重新定義全球經濟實力，對先進晶圓代工廠的控制力決定了一個國家的創新、防禦和戰略發展能力。各國正在重新思考產業政策，不僅確保晶片的可及性，更要確保晶片生命週期的安全控制。

對此，美國祭出《CHIPS法案》投入527億美元（約新台幣1.57兆元），歐盟以430億歐元（約新台幣1.48兆元）跟進，日本支持Rapidus發展2奈米製程，中國則在2024年啟動「大基金三期」投入470億美元（約新台幣1.4兆元），強權各國全面推進設備、材料、封裝到製程技術，這些政策的轉變，反映了這些現實。

各國供應鏈政策也從全球化走向「戰略性分隔」，其中美國限制16/14奈米邏輯製程與128層NAND的技術出口，這些限制措施直接限制了關鍵工具和智慧財產權的獲取，迫使各國在本地投資並實現供應商多元化。

分析師指出，美國出口管制進一步加速了脫鉤，加速了中國本土化進程，而歐洲與日本積極建立區域內完整生態；印度則力拼進入全球供應體系。多極化的晶圓代工佈局已成趨勢，但台積電的技術與信任仍是難以替代的基準。

該文強調，2021年新冠疫情導致全球汽車產業晶片短缺，失去存取權的成本估計高達2100億美元，這顯示了控制權並非可有可無。晶圓代工廠就像新的石油鑽井平台，誰能掌控它們，誰就能塑造下一個經濟和技術強權時代。

如今，晶圓代工廠已成為地緣政治的槓桿，「產能控制」不再只是企業層面的資源管理，而是國與國間爭奪科技與經濟話語權的關鍵槓桿。「矽主權」不是理想，而是現實，代工廠不再是工廠，而是能源戰略中的新油井。

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