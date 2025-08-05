將面臨39％關稅 瑞士政府準備提案、爭取降低稅率

面對即將實施的39％關稅稅率，瑞士政府表示，將準備在貿易談判中提出對美國「更具有吸引力的提案」。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對瑞士徵收39%的關稅，創下工業化國家中的最高稅率紀錄，預計將於8月7日生效。瑞士總統兼財政部長卡琳·凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）4日召集聯邦委員會緊急會議，討論如何因應關稅，瑞士政府表示，將準備在貿易談判中提出對美國「更具有吸引力的提案」。

根據《路透》報導，美國是瑞士在藥品、手錶、機械與巧克力等主要出口品項上的最大出口市場。瑞士政府在一份聲明中表示，在過去20年來，美國與瑞士的雙邊貿易額已成長4倍，瑞士目前更是美國的第6大投資國。

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聲明中強調：「瑞士已準備好進入新階段，提出更具吸引力的提案，考量美方的關切，並努力緩解當前的關稅局勢。」未來將致力於爭取和瑞士主要貿易競爭對手同等的公平待遇，且瑞士不考慮對美國採取任何報復性措施。

瑞士政府表示，他們下定決心繼續與美國進行討論，若有必要，甚至願意在川普設定的8月7日關稅生效日之後持續推動協商。包括瑞士鐘錶龍頭Swatch執行長海耶克（Nick Hayek）在內，瑞士各界都呼籲總統卡琳·凱勒蘇特前往華府進一步協商，但瑞士政府拒絕回應總統是否會出訪。

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