馬斯克支持川普後 特斯拉品牌忠誠度崩跌

數據顯示，在馬斯克支持川普後，特斯拉的品牌忠誠度暴跌。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透4日報導，多年來，特斯拉在美國擁有比任何其他汽車品牌還多的老顧客（回頭客），然而研究機構「標普全球行動」（S&P Global Mobility）調查顯示，自從執行長馬斯克去年夏天開始支持總統川普以來，特斯拉的品牌忠誠度就跳水暴跌。

標普對全美50州汽車登記數據進行分析顯示，特斯拉的顧客忠誠度在2024年6月達到最高峰，當時已擁有特斯拉，且將添購新車的家庭中，有73%再買了一部特斯拉。

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數據顯示，該忠誠度在2024年7月開始跳水下跌，當時馬斯克在川普賓州造勢遇襲後公開支持他。今年1月馬斯克啟動川普削減預算的政府效率部，並裁減成千上萬名政府雇員後，3月間，特斯拉的忠誠度跌到谷底至49.9%，略低於產業平均值。

根據最新近的數據，5月特斯拉在美國的品牌忠誠度回升至57.4%，使其重回產業平均之上，並與豐田汽車旗鼓相當，但落後雪佛蘭與福特。

標普分析師利比（Tom Libby）說，這是「史無前例」的現象，「我從未見過（品牌忠誠度）在如此短的時間內，這麼快速的下墜」。

一些分析師認為，特斯拉品牌忠誠度暴跌的時間點顯示，執行長參與政治使環保意識較強的老客戶對其失去興趣，晨星（Morningstar）分析師高德斯坦（Seth Goldstein）說，「如果他們傾向支持民主黨，那麼他們或許考慮特斯拉以外的其他品牌」。

利比指出，客戶忠誠度是備受關注的汽車業指標，因為從競爭對手搶走新客戶的成本遠高於留住現有客戶。

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