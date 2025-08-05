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關稅效應開始發酵 華爾街憂三灰犀牛衝撞美經濟

2025/08/05 06:31

美國目前就業市場疲軟、消費支出停滯，以及通膨升溫。（法新社）美國目前就業市場疲軟、消費支出停滯，以及通膨升溫。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕投資人對美國經濟韌性，以及關稅推升的通膨影響微小的押注，使美股今年以來屢創新高，然而上週公佈的一連串數據不僅顯示，川普的關稅政策使這樣的假設面臨挑戰，同時催生出就業市場疲軟、消費支出停滯，以及通膨升溫這3頭灰犀牛。

雅虎財經報導，根據上週三公佈的數據，美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率3%，從第1季的緊縮反彈，並高於預期。經濟學家警告，該成長掩蓋了潛在的疲軟。因為衡量消費者與企業需求的關鍵指標「私人國內購買銷售」僅增1.2%，創2022年以來最慢增速。

安永首席經濟學家達科（Greg Daco）稱，該反彈是「經濟幻影」，他補充，「政策的不確定性、關稅引發的通膨上升壓力以及更嚴格的移民限制，正開始對經濟活動造成越益明顯的衝擊」。

上週四公佈6月「個人消費支出物價指數」（PCE）年增2.6%，顯示物價加速上漲，通膨仍高於2%目標，而實質個人支出僅增0.1%，五月修正後為下滑0.2%。

上週最後公佈的是就業報告，數據顯示，7月新增非農就業7.3萬人，遠低於預期的10.4萬人，而最讓人震驚的大幅下修5月、6月新增就業人口，共計刪除25.8萬新增就業，創2020年5月最大兩月下修幅度。

與此同時，7月聘僱率降至7個月低點，而衡量勞工信心的離職率則下滑至僅2%。

總體而言，相關數據突顯美國越來越大的經濟壓力，以及家庭開始感到支出吃緊的跡象。達科說，「關稅的衝擊正開始；它們正導致通膨壓力上升，從而抑制消費支出，促使企業更加採取觀望立場」。

牛津經濟研究院副首席美國經濟學家皮爾斯（Michael pearce）指出，整體趨勢越益清晰：「跡象顯示消費支出正失去動能；隨著實質所得成長疲軟，預料將日益拖累消費支出，尤其是對非必需品與受關稅影響而漲價的商品」。

他指出，提早搶購的短期提振現象現在「基本上已成過去」，而且消費者還未完全吸收關稅對所得與購買力造成的衝擊。富國經濟學家也說，第2季的數據明確顯示，家庭正減少他們的非必需品支出。

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