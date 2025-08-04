瑞士黃金交易命脈！成為川普貿易談判中焦點

瑞士憑藉長期以來高品質和謹慎的聲譽，是世界上最大的黃金精煉中心。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士將被美國總統川普課徵39%的商品關稅，而瑞士黃金交易在與川普的貿易談判中也成為焦點。

瑞士憑藉長期以來高品質和謹慎的聲譽，是世界上最大的黃金精煉中心。價值數十億美元的黃金源源不斷地從南美和非洲的礦場流入和流出該國，再到倫敦和紐約的銀行。

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即使瑞士的冶煉商只獲得貿易價值的一小部分，貴金屬的流動也會導致該國貿易平衡的大幅波動。

瑞士洛桑國際管理發展學院的西蒙·J·埃文內特表示，金條是瑞士迄今最大的出口商品。「黃金很特別」，艾文內特說，「它實際上並非瑞士製造的；『加工』這個詞更貼切。」

在川普政府致力於平衡貿易逆差之際，黃金產業的影響力比以往任何時候都更重要。瑞士海關數據顯示，今年第一季，創紀錄的黃金出口額超過360億美元，佔瑞士對美貿易順差的三分之二以上。

美國總統決定對所有瑞士進口產品徵收39%的關稅，此舉在瑞士國內引發震動。

此前，瑞士政府曾自信地表示不會徵收高額關稅。美國貿易代表傑米森·格里爾表示，這項關稅反映了瑞士與美國的貿易平衡，以及美國解決貿易逆差的意願。

近期黃金進口量激增，很大程度上是由於人們擔心黃金可能受到美國全面進口關稅的影響，從而帶來了潛在的跨大西洋套利機會。

歐洲的交易商希望將金條運往紐約以獲取溢價，但他們首先需要將金條從倫敦（最大的黃金交易場所）的400盎司標準金條，重鑄成美國紐約商品交易所（Comex）要求的1公斤或100盎司標準金條。這使得瑞士的黃金精煉商成為套利交易的關鍵節點。

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