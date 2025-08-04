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專家教戰ETF投資兩大策略 市場「瘋狂」時就會用得到

2025/08/04 21:48

制定ETF購買策略，美國專家提出兩大準則給投資人參考，當市場「瘋狂」時，就會用得到。（彭博）制定ETF購買策略，美國專家提出兩大準則給投資人參考，當市場「瘋狂」時，就會用得到。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕愈來愈多的投資人選擇投入ETF（Exchange Traded Funds，指數股票型基金），如何與其他投資一樣，制定ETF購買策略，美國專家提出兩大準則給投資人參考，當市場「瘋狂」時，就會用得到。

CNBC報導，根據Cerulli Associates的數據，ETF資產在去年11月首次突破10兆美元；而Hightower Advisors發現，截至今年6月份，ETF資產總額已達13.74兆美元。

專家表示，與共同基金類似，ETF是一籃子密切追蹤大盤指數的證券。投資和財富管理公司LourdMurray的註冊財務規劃師Gloria Garcia Cisneros表示， ETF對新投資者的吸引力部分在於其較低的相關成本和稅收優惠。

ETF也提供了更大的靈活性。例如，ETF可以在全天和延長的時間內買賣。共同基金每天只能在市場收盤後交易一次。

亞特蘭大Claris Financial Advisors創辦人兼總裁Lee Baker表示，儘管具有這種靈活性，但重要的是要製定策略或指導投資的計劃來進行ETF投資。貝克表示，制定計劃可以讓投資人在「事情不可避免地變得有點瘋狂」時堅持下去。

制定計劃時需要考慮以下兩件事。

第一點策略：中午交易「泡沫較少」

貝克表示，日常投資者最好避免在美國股市開盤和收盤時間（即美國東部時間上午9:30和下午4:00）附近買入。因為這兩個時段通常是一天中價格波動最大的時間段。他說，中午時段，即美國東部時間上午10點到下午2點之間「不那麼熱鬧」。

此外，值得注意的是，根據查爾斯·施瓦布 （Charles Schwab） 的一項新研究比較了五位採用不同策略的假設長期投資者的表現，結果顯示，「完美市場時機把握者」的業績，僅比那些僅在每年年初投資現金的人略好一些。

報告指出：由於完美把握市場時機幾乎是不可能的，因此對於大多數人來說，最好的策略就是，根本不要去嘗試把握市場時機。相反地，投資者可以嘗試「美元成本平均法」，這是一種要求定期投資一定數量現金的策略。

第二點策略：限價下單就像「等著包包打折」

專家表示，購買ETF的一種方法是下達「限價單」（limit orders），這樣可以讓你更好地控制你的投資。

根據美國證券交易委員會Investor.gov網站的規定，限價單是指以特定價格或更優價格買入或賣出證券的訂單。買入限價單只能以您設定的價格或更低的價格執行，而賣出限價單則相反。

專家加西亞·西斯內羅斯（Garcia Cisneros）舉已說，限價單可以讓你說「只有當它跌到50美元時我才想買這只ETF」，而不是當前的交易價格。 例如，如果你想買某檔ETF的多股股票，限價單可以幫助保護你的風險敞口，以防該基金出現大幅波動。

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