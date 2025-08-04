輝達恐難恢復在中國市場主導 伯恩斯坦說出痛點

輝達重返中國市場面臨AI晶片市場佔額萎縮的情況，華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師警告，輝達可能難以恢復昔日在中國的主導地位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管輝達H20晶片獲准重返中國市場，但該公司仍面臨在中國AI晶片市場佔額萎縮的情況，華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師警告，輝達可能難以恢復昔日在中國的主導地位。

伯恩斯坦預測，隨著中國國內競爭對手的鞏固市場，輝達在中國人工智慧晶片市場的佔額將從2024年的66%下滑至2025年的54%。預計北京的監管審查和中國人工智慧晶片製造商的迅速崛起，將進一步阻礙輝達重返其曾經主導中國的市場地位。

請繼續往下閱讀...

繼川普政府決定解除4月實施的出口限制後，輝達正準備將H20處理器重新進入中國人工智慧晶片市場。儘管此舉可能會挽回該公司今年稍早宣布的數十億美元損失的部分損失，但分析師警告稱，這家美國公司可能難以恢復其昔日的主導地位。

此次出口許可是在美國宣布推出一款「完全合規」的中國製造的新型人工智慧晶片之後批准的。輝達一直推動撤銷這項決定，執行長黃仁勳認為，出口管制阻礙美國的技術領導地位，並威脅該公司的長期全球地位。

然而，伯恩斯坦的分析認為，華為、寒武紀和海光等中國公司的成長，將抑制輝達的復甦，這些中國公司在出口禁令期間搶獲了市場佔額。

伯恩斯坦估計，中國人工智慧晶片的國產化率將從2023年的17%上升至2027年的55%，從而減少對外國供應商的依賴，並改變該領域的技術影響力平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法