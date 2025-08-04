達美樂正式提告「火山披薩」遭抄襲 必勝客回應了！

必勝客回應達美樂提告。（圖翻攝自必勝客臉書）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕必勝客今年6月底推出「火山熔岩披薩」，早在2024年就推出「火山披薩」系列的競爭對手達美樂指控抄襲，雙方隔空互槓。事隔一個多月，達美樂今天（4日）發出最新聲明，表示將正式提告必勝客，而必勝客也於今晚做出回應。

必勝客6月24日宣布推出新品「火山熔岩披薩」，網上隨即有不少鄉民質疑該品項抄襲，達美樂也跳出來抗議，「我們期望業界能尊重原創精神，對於任何抄襲、山寨或侵權行為，達美樂將保留採取法律行動的權利」。對此，必勝客當時回應稱，海外必勝客早就推出過「火山熔岩披薩」系列，這次是將成功經驗帶入台灣市場。

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一個多月過去，達美樂今天發出最新聲明，表示確認正式對必勝客提告，並已進入法律程序，「針對近期市場上出現相似火山披薩產品的情況，我們將用行動來展現達美樂才是火山霸主，每週推出讓消費者耳目一新的火山披薩，充分展現達美樂在產品美味的高度創新，而法律上的問題也委由專業法律團隊採取法律行動。」

綜合媒體報導，必勝客晚間回應稱，目前尚未收到相關訊息，若後續有進入法律程序，必勝客會全力配合，並積極捍衛品牌聲譽與權益。

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