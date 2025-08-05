買氣卡卡》去年Q4龜山沒賣掉新屋4737宅 比整個台北市還要多

龜山因機捷A7站重劃區南段鄰近A7站，北段靠近樂善園區，左側緊鄰華亞科技園區及華亞二期預定地，引導雙北市剛性買盤外溢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕最新全國待售新成屋前十多的行政區出爐，去年第四季桃園市龜山區高達4737宅，第七度蟬聯沒賣掉新屋最多的行政區王座，且該行政區沒賣掉的新屋比一整個台北市還要多。

且去年第四季罕見出現兩個行政區待售新成屋超過4千宅，除龜山外，另一個則是台中市北屯區、高達4446宅，為第二多，僅比整個台北市的待售新成屋4468宅，少了22宅。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第四季全國待售新成屋占住宅存量比率約1.2%，而前十多行政區的待售新成屋占區域住宅存量比重均遠遠超過平均值，其中龜山約5.8%、北屯約3.3%、中壢及楠梓各約2.4%，因此去化壓力最大，建商經營風險也較高。

至於，第三至十名，依序為桃園市中壢區3930宅、新北市板橋區3526宅、桃園市桃園區3370宅、新北市新莊區2420宅、三重區2256宅，高雄市楠梓區2136宅、新北市淡水區2090宅以及高雄市三民區2034宅，前十名沒賣掉的新屋合計高達3.09萬宅，占全國待售新成屋比重約27.83%。

房產業者指出，觀察待售新成屋前十多行政區，主要分布在新北市、桃園市、台中市以及高雄市等四都，其中新北市入榜四個、合計近1.03萬宅，占全市比重約50.24%，桃園市入榜三個、合計約1.20萬宅，占全市比重約63.82%，台中市入榜一個，高雄市則入榜兩個，合計約4170宅。占全市比重約29.49%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，過去往往會把成屋待售存貨量大的區域視為賣壓重災區，但這項指標準確度並不算特別高，主因是只看到供給面卻未考量到需求面；大致而言，待售存貨高的區域若是需求銳減、成交量驟減逾半以上，則房價下挫壓力較高，因此每波空頭時期，成屋量大的重劃區容易成為重災區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，待售新成屋增加可能與近幾年推案大量完工，有些建商保留戶或者地主分回未使用有關，不過目前市場上還未感受到新成屋增加帶來的賣壓，不過數據既然增加，加上預售市場銷售遲緩，短期內對於房價還是會有一定壓力。

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