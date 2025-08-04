高雄市空屋率六都最高 待售新屋也增加最多

高雄市的空屋率居六都最高。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕去年下半年高雄市空屋占整體的稅籍住宅比例超過一成，空屋率居六都最高。

根據內政部統計，去年下半年全國低度使用住宅宅數為91萬4196戶，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.8%，為近6年新高。低度使用住宅是依據台電資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅，這些房子可能並未有人長期居住，即廣義的「空屋」。

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其中，去年下半年高雄市的低度使用住宅宅數達12.3萬戶，占全市的房屋稅籍住宅類宅數比率10.8% ，不僅高於全國空屋率的平均值，且是六都最高。同期台北市的空屋率僅7.1%，居六都最低。

此外，全台灣待售新成屋去年第4季首次突破11萬戶，創下統計以來最高點，同期間高雄市待售新成屋達1萬3901戶，以台積電進駐的楠梓區2136戶最多，其次是三民區的2034戶；一年來高雄市的待售新屋增加了1668戶，是六都增加最多的城市。

房眾人士提醒，不論空屋或是待售新屋增加，都代表市場上的供給量增加，目前需求量則呈現萎縮，短期內都是對房價較不利的訊號。

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