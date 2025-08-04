反制美國關稅 中國批准183家巴西咖啡商進口

巴西里約熱內盧一名工人，在種植園裡採摘咖啡豆。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國即將對巴西咖啡課徵50%懲罰性關稅的幾天前，中國為巴西的咖啡出口商打開了一扇及時的窗口。中國駐巴西大使館2日宣布，已批准183家新的巴西咖啡公司向中國市場出口產品。

路透報導，這項自7月30日起生效的措施，對巴西當地出口商而言是一大利多。美國政府先前宣布，將於8月6日開始對部分巴西產品課徵50%的高額關稅，這對每年向美國銷售約800萬袋咖啡的巴西出口商構成了嚴峻挑戰。

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中國是巴西最大的貿易夥伴，而美國則是巴西牛肉、柳橙汁等產品的大買家。在咖啡領域，美國市場的重要性遠超中國。根據巴西咖啡出口商協會（Cecafe）的數據，今年6月，巴西對美出口的咖啡量，是對華出口量的近8倍。

具體而言，6月份巴西對美出口咖啡達44萬0034袋（每袋60公斤），而對中國的銷量僅近5萬6000袋。在截至今年6月的12個月裡，巴西供應了美國約3分之1的咖啡需求，貿易額高達44億美元。

此次中國新核發的出口許可證有效期為5年。這項舉動被視為在北京與華盛頓的全球貿易競爭中，中國為鞏固與重要原物料供應國關係的最新舉措。

截至目前，巴西農業部與巴西咖啡出口商協會尚未對此立即發表評論。

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