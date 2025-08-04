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1996年來首次！波音防務工會週一將舉行大罷工

2025/08/04 08:50

1996年來首次！波音防務工會週一將舉行大罷工。（法新社）1996年來首次！波音防務工會週一將舉行大罷工。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不滿加薪案，波音防務工會準備進行自1996年來首次罷工，彭博報導，約3200名機械師將於當地週一午夜前後開始罷工，此前他們投票否決了1項本將工資上漲20%，並增加退休福利繳納的協議。

波音防務工會上1次罷工發生在1996 年，持續了99天。

波音公司防務部門，早前向員工提出新合約方案，承諾4年內共加薪兩成，另設5千美元合約獎金，以及提供更多休假等。不過在密蘇里州及伊利諾伊州約3200名工會成員，在週日否決相關議案，認為勞方應該獲得1份可體現他們技能及奉獻精神的合約，又稱資方提案未符合其要求。

波音防務工會地方分會負責人博林在１份聲明中表示，「國際機械師和航空航天工人協會（IAM）第837地方分會的成員已明確表態，他們理應獲得１份能體現其技能、奉獻精神以及他們在國家防務中所扮演關鍵角色的合同」。

對於罷工乙事，波音副總裁兼聖路易斯高級網站主管吉利安在1份聲明中說，我們已為罷工做好準備，並已全面實施我們的應急計劃，以確保我們的非罷工員工能夠繼續支援我們的客戶。

該工會成員負責製造F-15戰鬥機、T-7教練機、飛彈和彈藥等，也生產波音777X商用客機的零件。

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