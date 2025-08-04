川普關稅撼動507億韓系美妝市場 美國死忠消費者沒在怕

南韓美妝產品在過去十多年來已成為亞洲文化輸出的重要象徵，在美國已超越法國巴黎萊雅（LOREAL）和香奈兒（CHANEL），成為最大美妝產品進口來源。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕雖然汽車和智慧型手機可能是南韓對美國出口的最大品項之一，但很少有商品能像南韓美妝產品一樣擁有如此忠實的擁護者。

英國廣播公司（BBC）2日報導，涵蓋南韓各種護膚和彩妝產品的統稱「K-beauty」，由於品質與性價比而備受讚譽，近年來需求激增。而南韓文化在全球的吸引力，也進一步推動其美妝產品的流行。

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美聯社報導，南韓美妝產品在過去十多年來已成為亞洲文化輸出的重要象徵。市場和消費者研究機構Euromonitor International也指出，南韓已超越法國巴黎萊雅（LOREAL）和香奈兒（CHANEL），成為美國最大美妝產品進口來源。

美國的27歲平面設計師佩兒‧麥（Pearl Mak）告訴BBC，她是透過朋友認識K-beauty產品，相較於一些成分偏刺激的西方品牌，南韓的精華液更適合她的膚質，「現在我的護膚產品有95％都是韓國製。」

麥珍珠並非唯一偏愛南韓護膚品牌的人。業界估計，2024年美國人花在K-beauty產品上的金額高達17億美元（約507億台幣），比前一年成長逾50％。

美國總統川普已對南韓出口至美國的商品徵收15％的關稅，儘管比他先前威脅的25％稅率為低，但許多消費者仍不敢掉以輕心。

美國K-beauty零售商Santé Brand的創辦人韋爾（Cheyenne Ware）告訴 BBC，「當關稅消息傳出時，消費者開始思考該如何應對衝擊」。該公司在4月川普宣布對全球大多數商品徵收進口關稅後，訂單激增近30％。

另一家零售商Senti Senti的經理溫妮‧鍾（Winnie Zhong）表示，自從川普開始釋出關稅威脅後，該公司就擴大進貨。本週，她還收到供應商的通知，提醒零售商「趕緊囤貨，以免關稅上路」。

2家業者都指出，隨著關稅推高整個產業的成本，K-beauty產品價格勢必上漲。韋爾說，「任何告訴你價格會在未來2年保持不變的人，都太天真了。」

加州大學聖地牙哥分校的經濟學者李文燮（Munseob Lee）指出，漲價幾乎無可避免，尤其是在亞馬遜等平台上經營、利潤空間極低的小型美妝賣家。即使價格上漲，由於南韓文化在全球的高人氣，K-beauty產品在美國的需求仍將持續強勁。

溫妮‧鍾認為，顧客仍會想購買南韓產品，只是漲價可能導致購買數量減少。佩兒‧麥也說，漲價不會讓她停止購買最愛的產品，「要看漲多少，但就目前而言，我願意多付錢買相同的產品。」

報導指出，南韓大型美妝品牌相較於小型競爭對手，更有能力消化關稅成本。南韓商業顧問馬穆（Eyal Victor Mamou）指出，這些大型企業由於擁有較高利潤率，可避免對消費者大幅調漲價格。

然而，對於仍在南韓生產的小型K-beauty公司而言，控制成本將變得困難。影響需要一段時間才會顯現，因為目前市面上販售的多數產品，仍以現行價格下單生產。

美國消費者是否會因此轉向購買美國製美妝產品，目前仍有待觀察。佩兒‧麥表示，她暫時不會選擇美國品牌產品，「我確實經常搜尋美國品牌的替代品，但至今沒找到能與我現在使用的產品一樣有效的。所以目前我不會改買美國產品。」

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