長榮老臣林省三與世長辭 享耆壽95歲！

長榮老臣林省三辭世，享耆壽95歲。（資料照）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕影響台灣航運界甚深的長榮集團前首席副總裁林省三，傳出已於本月2日與世長辭，享耆壽95歲。

根據《ETtodat新聞雲》報導，林省三的子孫3日在海運界群組發布訃告，「子女懷著萬般不捨與沉痛的心情，向各位告知，家父林省三老先生已於民國114年8月2日（星期六）下午6點26分，在陽明醫院安詳辭世。」

請繼續往下閱讀...

據悉，其家屬將遵照林省三生前遺願，以家祭方式舉辦告別式，沒有公祭，靈堂將設於台北中山區佛苑會館3樓海棠廳。

林省三為長榮集團創辦人張榮發倚重的老臣，在台灣航運史上也扮演了關鍵角色。他24歲考取公務員，分發到台灣省政府交通處負責航政業務，開啟航運人生，公職期間曾擔任台灣省交通處股長、交通部航政司航務科科長等，主管國內及國際航線。

林省三45歲接受張榮發延攬，離開公務體系進入長榮，從基層做起，協助長榮推動貨櫃化、開闢世界各地航線，站上世界貨櫃船公司寶座。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法