川普與瑞士談判暴怒！氣到「隨便決定」39％高關稅 外媒揭內幕

美國將對來自瑞士的進口商品課徵39%的關稅，這稅率比4月公布的31%還要高。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7月31日晚間簽署的行政命令，將對來自瑞士的進口商品課徵39%的關稅，這比川普今年4月首次對瑞士提出的31%關稅還要來的高。外媒揭露，瑞士總統與川普在最終談判時，川普緊咬近400億美元（約新台幣1.19兆元）的貿易逆差要求瑞士讓步，在遭到拒絕後，川普勃然大怒，更「隨便決定」對瑞士祭出39%高關稅。

《彭博》報導，瑞士與川普的最後一刻電話，為瑞士敲響了殘酷的現實警鐘，7月31日瑞士總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）與川普通話，但發現雙方對雙邊貿易關係的公平性看法南轅北轍，當時距離川普對多數尚未達成協議國家加徵進口稅的生效時間，只剩下短短10小時，時間緊迫。

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儘管瑞士原本期待川普能從更宏觀的角度來看問題，包括服務貿易、外資投資與瑞士提出的合作方案，但川普卻緊咬近400億美元的貿易逆差要求瑞士更多讓步。消息人士表示，川普認為瑞士近400億美元的貿易順差形同「偷美國的錢」，並要求瑞士進一步讓步。

當凱勒蘇特未提出任何可改變貿易逆差的實質提案時，川普「勃然大怒」，隨後幾小時便對瑞士實施高達39%的懲罰性關稅，據知情人士稱，這個稅率幾乎是「隨便定出來的」。對於川普認為瑞士「等同於竊取美國資金」而理應被課徵相對應關稅的說法，凱勒蘇特回應「這種想法荒謬至極。」

報導指出，當被問及是否願意在8月7日新關稅生效前親赴華府展開最後協商時，凱勒蘇特回應「我不排除親自訪美的可能性，但前提是雙方立場要更接近一點。」若39%的關稅維持不變，將使瑞士處於明顯劣勢，因為歐盟各國已與川普達成初步協議，雙方同意將歐盟商品關稅設定為15%，並承諾對美投資與採購美國商品。

報導提及，事實上，瑞士與美國1個多月前已敲定協議框架，包含豁免瑞士主要的製藥公司，瑞士政府也在7月4日通過草案。根據2名知情人士，美國財政部長貝森特與貿易代表葛里格也都同意，因此瑞士方面原以為白宮的最終批准只是形式上的程序問題。

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