這國蝦農最慘 成為美國稅負最重出口國

在美國對印度徵收25%互惠關稅後，印度蝦出口商將在美國市場面臨新的、前所未有的挑戰，出口量將下降7-9％。印度蝦佔美國市場總額的近48%。（示意圖，法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度信用評級資訊服務公司Crisil Ratings高級主管古哈（Rahul Guha）表示，在美國對印度徵收25%互惠關稅後，印度蝦出口商將在美國市場面臨新的、前所未有的挑戰，出口量將下降7-9％。印度蝦佔美國市場總額的近48%。

古哈補充說：「印度蝦出口商在美國市場面臨前所未有的新挑戰，美國市場佔其出口總額的近48%。」他指出，隨著美國擬議的關稅上調、額外的經濟處罰、加上去年徵收的5.77%的反補貼稅，以及現有的反傾銷稅，印度將成為美國市場上稅負最重的主要蝦出口國之一。

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古哈補充道，「相較之下，全球最大的蝦類出口國厄瓜多在美國僅面臨10%的關稅和3-4%的反補貼稅」； 「在這種環境下，即使企業正在尋找替代市場來增加出口，本財年的蝦類出口量也可能下降7-9%。」

Crisil評級高級總監表示，由於關稅成本負擔增加，以及厄瓜多爾競爭導致關稅逐步轉嫁，營業利潤率也將下降50-100個基點。古哈表示，「因此，已經承受壓力的蝦類出口商的信用狀況將面臨進一步的挑戰」。

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