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輝達等跳腳也沒用 美晶片出口審查癱瘓、積壓案30多年最嚴重

2025/08/03 14:24

輝達H20 AI晶片雖已獲得川普政府的出口批准，但目前美國對晶片出口審查陷入30多年來最嚴重的癱瘓情況。（路透資料照）輝達H20 AI晶片雖已獲得川普政府的出口批准，但目前美國對晶片出口審查陷入30多年來最嚴重的癱瘓情況。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據路透等外媒報導，美國對晶片出口許可證審查緩慢、大量積壓申請案的情況為30多年來最嚴重，即使輝達H20 AI晶片已獲得川普政府的出口批准，但這些障礙極大化阻礙輝達晶片出口。

美國政府解除對H20 AI GPU的禁令，確實讓輝達鬆了一口氣，但其監管仍需獲得商務部的許可批准。儘管這項批准被視為對輝達中國業務的積極信號，但監管流程似乎正在拖延晶片流入這些地區。

路透報導，由於美國工業和安全局（BIS）難以處理大量申請，目前數千份許可申請陷入停滯。兩位消息人士透露，美國公司向全球（包括中國）出口商品與技術所申請的數千種許可證正陷入停滯，因為負責審核的機構陷入內部動盪，幾乎呈現癱瘓。

據稱美國商務部工業和安全局（BIS）的拖延導致H20 AI晶片在中國的轉讓被推遲。儘管禁令已經解除，但尚未批准任何許可證。

一位與此事相關的美國官員聲稱，許可證積壓情況是30多年來、有史以來最長嚴重。然而，美國商務部表示，積壓的原因是，為確保國家安全，商務部對申請進行了「嚴格審查」，而不是「草草了事。」

據稱，由於許可措施的延遲，輝達的H20 晶片流入中國可能需要一些時間，而由於大量積壓，無疑會給許多依賴出口設備的人工智慧公司帶來麻煩。

雖然嚴格的流程確實允許美國監管技術流入中國，但據稱，美國商務部工業和安全局 （BIS）內部 存在溝通的問題，需要時間來克服。

曾於商務部任職的哈里斯（Meghan Harris）表示，出口許可制度是美國經濟全球競爭的根本，如今的延遲與不確定性，讓美國在國際舞台上落於下風。有部分員工批評，產業安全保障局（BIS）次長傑凱斯勒（Jeffrey Kessler）過度干預日常事務，與下屬缺乏溝通。

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