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台美關稅談判 藍委：232條款是產業的生死線 台灣輸不起

2025/08/03 14:49

美國宣布台灣對等關稅稅率為20％，在野關注涉及晶片關稅的232條款，國民黨立委鄭正鈐表示，「232條款是產業的生死線，台灣輸不起」。（圖由鄭正鈐國會辦公室提供）美國宣布台灣對等關稅稅率為20％，在野關注涉及晶片關稅的232條款，國民黨立委鄭正鈐表示，「232條款是產業的生死線，台灣輸不起」。（圖由鄭正鈐國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅稅率為20％，在野關注事關晶片關稅的232條款，國民黨立委鄭正鈐表示，「232條款是產業的生死線，台灣輸不起」，政府不能再以「暫時性」三個字來掩蓋問題，必須向國人清楚交代，用了什麼籌碼換取美國的承諾？國民黨立委許宇甄也說，政府不可剝奪人民的知情權，規避國會的監督權。

對於台美關稅談判事宜，國民黨立委許宇甄說，政府不可剝奪人民的知情權，規避國會的監督權。（圖由國民黨提供）對於台美關稅談判事宜，國民黨立委許宇甄說，政府不可剝奪人民的知情權，規避國會的監督權。（圖由國民黨提供）

不過，總統賴清德1日召開記者會表示，台美已完成技術性磋商，但尚未進行總結會議，20％為「暫時性關稅」，只要達成協議就可望再調降；並爭取美國「232條款」對台灣的ICT產業、電子零組件產業不致於造成衝擊，這是最終目標。

鄭正鈐指出，美方宣布對台灣課徵20％對等關稅，對近兩成出口產業已構成實質衝擊，但這只是開場的警報聲。更大的危機，是即將揭曉的232條款半導體調查結果，那將直接衝擊台灣命脈產業、波及八成出口的核彈級風暴。台灣對美出口重度仰賴半導體、伺服器、積體電路與記憶體等高科技產品，若遭到232條款加徵高額關稅，不僅會重創產業競爭力，更將引發供應鏈重組與資本外流，帶來產業空洞化的長期危機。

鄭正鈐表示，日美談判結果，15％稅率不只適用一般貨品，協議附件列明：232條款的半導體與藥品將不超過15％稅率上限，並加註「若美國未來與第三國簽署更優惠條件協議，日本將自動享有同等待遇」，「不可對特定高科技產品有差別待遇」。韓美15％稅率，半導體產業雖只得到口頭承諾不差別待遇，但預期比照日本模式。台灣若不比照日韓，談到同樣或更好的稅率與保障，台灣的競爭力將大幅喪失、並將被推向前所未有的經濟風暴與產業空洞化危機。

許宇甄指出，政府若與美國簽署涉及降汽車關稅、開放基改食品進入校園、擴大美牛與農畜產品進口等協議，依照憲政程序必須經立法院審查或備查。對美關稅談判從未公開召開公聽會，未與產業界對話，未向國會報告，亦未告知社會交換籌碼與讓利細節。甚至涉及哪些產業受損、是否涉及政治綁樁利益，也全無交代，黑幕幢幢，令人震驚。

許宇甄強調，政府可以作出艱難選擇，但不可以剝奪人民的知情權，規避國會的監督權。「我們不認同賴政府將保密協議當成萬能護身符的做法，人民若再沉默不語，將形同默許賴清德專斷橫行。我們應該強烈監督、堅定問責。」

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