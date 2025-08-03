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罕見！南韓史上最便宜土地拍賣 和1杯咖啡價格差不多

2025/08/03 12:50

南韓史上最便宜土地拍賣，估價僅5670韓元，成交價也只有1萬韓元。圖為南韓1萬元鈔票。（彭博）南韓史上最便宜土地拍賣，估價僅5670韓元，成交價也只有1萬韓元。圖為南韓1萬元鈔票。（彭博）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓江原特別自治道春川市南面冠川里，一處牧場用地的0.091平方公尺私人道路近來拍賣，創下面積、估價、得標價史上最低的3大紀錄，其中估價5670韓元（約新台幣121元）和喝1杯咖啡差不多，成交價也僅有1萬韓元（約新台幣214元）。

《韓聯社》報導，南韓土地拍賣史上先前最小面積為0.1平方公尺，亦即2020年4月由首爾中央地方法院出售的銅雀區黑石洞共有土地，估價為22萬9450韓元（約新台幣4911元），得標價則是69.9萬韓元（約新台幣1.5萬元）。

南韓先前拍賣過的最低估價土地為1萬4525韓元（約新台幣310元），是2023年5月開始出售的全羅南道莞島郡的1.8平方公尺道路，最終在2024年6月第5次拍賣中以2.1萬韓元（約新台幣450元）成交。

南韓土地之前的最低得標價，是2002年8月賣出的忠清南道唐津市33平方公尺空地，在經過4次流標後，最終以遠低於估價29.7萬韓元（約新台幣6357元）的1.81萬韓元（約新台幣387元）成交。

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