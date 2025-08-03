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賣屋後重購自住房地 這樣做被追繳房地合一稅

2025/08/03 12:12

高雄國稅局表示，重購自住房地後5年內移轉，將追繳房地合一稅。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，重購自住房地後5年內移轉，將追繳房地合一稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，個人房地合一稅申請適用重購自住房地稅額扣抵或退還者，如果重購的自住房地於重購後5年內改做其他用途或再行移轉，國稅局將追繳原扣抵或退還的稅額。

高雄國稅局表示，根據「所得稅法」第14條之8及房地合一課徵所得稅申報作業要點第20點規定，個人出售原自住房地後，自完成移轉登記之日起2年內另行購置供自住使用的房地（先賣後買）；或先購置供自住使用之房地後，於完成移轉登記之日起2年內出售其他自住房地（先買後賣），可就重購價額占出售價額比率，計算扣抵應納或退還已納之房地合一稅額。

不過，為避免投機，若重購的自住房地於重購後5年內有以下情況，包括：所有權移轉（繼承除外）；戶籍遷出（除未成年子女就學需要、公務派駐國外、原所有權人死亡等原因未設戶籍，但實際仍作自住使用外）；或出租、轉供營業或執行業務使用，應追繳原扣抵或退還稅額。

舉例說明，甲君於2022年3月出售A屋1000萬元，並申報繳納房地合一稅100萬元；後於同年9月以1200萬元重購B屋，並申請適用重購退還已繳納的A屋房地合一稅100萬元；但國稅局查到甲君於2024年將B屋轉贈其子，因於列管期間不符合重購自住房地要件，遭追繳原退還的稅額100萬元。

高雄國稅局提醒，對重購的自住房地，國稅局會定期追蹤後續使用及移轉情形，民眾於申請適用個人房地合一稅重購自住房地扣抵或退還稅額後，5年內不可將該房地轉供其他非自住用途或移轉予他人，以免遭追繳原扣抵或退還之稅額，以維自身權益。民眾如有疑義，可撥打免費服務專線電話「0800-000-321」洽詢，或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

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