金屬中心首位「女董」上任 劉嘉茹：盼更多女性投入科研與產業服務

金屬工業研究發展中心位於北高雄，緊鄰近幾年話題超多的台積電高雄廠區，多年來持續擴展材料科學、能源應用、智慧製造等領域，並在國際技術合作與產業鏈結方面表現亮眼。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕金屬工業研究發展中心首位女性董事長劉嘉茹8月1日正式上任。她表示，未來將整合多元技術能量，推動「創新突破、AI研發」核心戰略，也鼓勵更多女性投入金屬科技與產業研發，塑造多元共融科技生態。

金屬中心首位「女董」劉嘉茹正式上任。（金屬中心提供）

劉嘉茹曾任國立高雄師範大學理學院院長，專長領域為腦神經科學和心理學在教育上的應用，她也是高師大理學院成立40年來首位女性院長，後來接任高雄市立空中大學校長、同樣是高市空大創校20年來首位女校長，如今再轉任金屬中心，又成為金屬中心首位「女董」。

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作為該中心首位女性領航者，劉嘉茹自勉以「金屬與她」為精神象徵，寓意「剛柔並濟」；她強調女性的細膩與堅毅，將為金屬中心帶來全新領導風貌與組織文化，打造更具溫度、更具前瞻的研究環境，也希望透過自身經歷，鼓勵更多年輕女性投入科技研發與產業服務，翻轉傳統印象，共同塑造多元共融的科技創新生態。

針對金屬中心的發展方向，劉嘉茹以「紮根在地、放眼世界」作為理念，將在既有研發基礎上，持續傳承金屬中心累積多年的核心技術與產業鏈優勢，進一步提升台灣在全球金屬科技與應用領域的競爭力；她認為金屬中心不僅是金屬材料技術研發的重鎮，更是產業升級與前瞻科技應用的引擎。

金屬工業研究發展中心位於北高雄，緊鄰近幾年話題超多的台積電高雄廠區，多年來持續擴展材料科學、能源應用、智慧製造等領域，並在國際技術合作與產業鏈結方面表現亮眼；中心預計在AI應用與永續材料開發等重點方向展開新一波策略布局，持續為台灣產業升級注入關鍵技術能量。

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