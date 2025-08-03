晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金屬中心首位「女董」上任 劉嘉茹：盼更多女性投入科研與產業服務

2025/08/03 11:40

金屬工業研究發展中心位於北高雄，緊鄰近幾年話題超多的台積電高雄廠區，多年來持續擴展材料科學、能源應用、智慧製造等領域，並在國際技術合作與產業鏈結方面表現亮眼。（記者王榮祥攝）金屬工業研究發展中心位於北高雄，緊鄰近幾年話題超多的台積電高雄廠區，多年來持續擴展材料科學、能源應用、智慧製造等領域，並在國際技術合作與產業鏈結方面表現亮眼。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕金屬工業研究發展中心首位女性董事長劉嘉茹8月1日正式上任。她表示，未來將整合多元技術能量，推動「創新突破、AI研發」核心戰略，也鼓勵更多女性投入金屬科技與產業研發，塑造多元共融科技生態。

金屬中心首位「女董」劉嘉茹正式上任。（金屬中心提供）金屬中心首位「女董」劉嘉茹正式上任。（金屬中心提供）

劉嘉茹曾任國立高雄師範大學理學院院長，專長領域為腦神經科學和心理學在教育上的應用，她也是高師大理學院成立40年來首位女性院長，後來接任高雄市立空中大學校長、同樣是高市空大創校20年來首位女校長，如今再轉任金屬中心，又成為金屬中心首位「女董」。

作為該中心首位女性領航者，劉嘉茹自勉以「金屬與她」為精神象徵，寓意「剛柔並濟」；她強調女性的細膩與堅毅，將為金屬中心帶來全新領導風貌與組織文化，打造更具溫度、更具前瞻的研究環境，也希望透過自身經歷，鼓勵更多年輕女性投入科技研發與產業服務，翻轉傳統印象，共同塑造多元共融的科技創新生態。

針對金屬中心的發展方向，劉嘉茹以「紮根在地、放眼世界」作為理念，將在既有研發基礎上，持續傳承金屬中心累積多年的核心技術與產業鏈優勢，進一步提升台灣在全球金屬科技與應用領域的競爭力；她認為金屬中心不僅是金屬材料技術研發的重鎮，更是產業升級與前瞻科技應用的引擎。

金屬工業研究發展中心位於北高雄，緊鄰近幾年話題超多的台積電高雄廠區，多年來持續擴展材料科學、能源應用、智慧製造等領域，並在國際技術合作與產業鏈結方面表現亮眼；中心預計在AI應用與永續材料開發等重點方向展開新一波策略布局，持續為台灣產業升級注入關鍵技術能量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財