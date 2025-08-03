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波克夏Q2獲利年減4％ 警告川普關稅將對公司帶來負面影響

2025/08/03 11:13

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威第2季營業利潤較去年同期下滑4%。（示意圖，路透）「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威第2季營業利潤較去年同期下滑4%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）週六（2日）公布第2季營業利潤年減4%，並對川普高關稅政策可能對公司構成風險提出警告。

綜合媒體報導，根據波克夏海瑟威公布的財報數據顯示，公司第2季營業利潤較去年同期下滑4%，降至111.6億美元（約新台幣3319.08億元）。對於造成利潤下滑原因，波克夏海瑟威指出，主要是因為公司第2季保險承保業務下滑12%至19.9億美元（約新台幣591.84億元）。

而波克夏第2季淨利為123.7億美元（約新台幣3678.95億元），較去年同期下滑59%，反映普通股部位整體投資收益下滑，以及減記消費者商品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）股票投資的影響。

同日，波克夏海瑟威再度就美國總統川普（Donald Trump）關稅政策可能對旗下許多事業帶來的影響發出嚴正警告。

波克夏海瑟威指出，2025年上半年，國際貿易政策和關稅局勢的變化速度加快，這些事件最終結果仍存在相當大不確定性，預料將對波克夏海瑟威旗下大多數、甚至全部營運業務與股票投資帶來負面效應，未來財報可能大受影響。

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