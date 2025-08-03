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無腦存被動式ETF買盤趨緩 主動式ETF市場接受度升溫

2025/08/03 09:42

無腦存被動式ETF買盤趨緩，主動式ETF市場接受度高。（業者提供）無腦存被動式ETF買盤趨緩，主動式ETF市場接受度高。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來主動式ETF發行熱潮持續，陸續自5月開始掛牌，至今國內已有6檔主動式ETF，總規模超過170億元、受益人數達9.5萬；根據統計，台股主動式ETF規模7月增加98.2億元，至於規模逾3兆的被動式ETF（含一般/槓桿/反向）同期只增加104.8億元，法人認為，「無腦存被動式ETF」買盤趨緩，市場對於主動式ETF的接受度提升。

目前國內已發行6檔主動式ETF，包括野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）、統一台股增長主動式ETF（00981A）、群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）、安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）、野村台灣增強50主動式ETF（00985A）。

法人解釋，被動式ETF以追蹤特定市場指數為目標，如台灣50、S&P 500或NASDAQ 100，基金經理人不主動挑選標的，而是按照指數權重買進持股，目的是「貼近市場平均表現」；但主動式ETF則由基金經理人根據基本面、技術面或內部模型，操作上具有更高的彈性與空間，目的則是「超越指數報酬率」。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析表示，今年以來股市波動不斷，融資水位銳減逾千億元後遲遲未見明顯回補，尤其第三季以來加權指數出現高檔震盪，過去「無腦存被動式ETF」的買盤動能趨緩，反觀主動式ETF則受到資金青睞；他也認為，主動式ETF可由基金經理人靈活選股、調整持股比例，爭取超額報酬，預期關稅對於獲利仍有侵蝕，在多空因素皆有影響下，接下來將為選股不選市表現，建議投資人可考慮使用主動式ETF來因應。

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