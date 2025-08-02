英特爾苦等嘸「英雄級客戶」18個月內決斷先進製造生死

英特爾先進晶片製造在面臨延期、財務壓力以及來自台積電和三星的競爭的情況下，面臨著18個月的關鍵期限，需要為其14A晶片製程找到一個重要的外部客戶。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾先進晶片製造在面臨延期、財務壓力以及來自台積電和三星的競爭的情況下，面臨著18個月的關鍵期限，需要為其14A晶片製程找到一個重要的外部客戶。如果沒有像蘋果或輝達這樣的「英雄級客戶」（hero customer），英特爾可能會放棄先進的製造技術，並可能將市場拱手讓給競爭對手。

英特爾雄心勃勃地力爭重奪半導體製造業的領導地位，如今卻面臨關鍵的最後期限。產業分析師警告，英特爾在尖端晶片生產領域的未來取決於能否在未來18個月內獲得一個重要的外部客戶。

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根據最近的一項分析，英特爾必須為其即將推出的14A製程（該技術計劃於2028年或2029年投產）贏得一位「英雄級客戶」，否則就有可能徹底放棄其先進的製造設施。該製程緊接在備受期待的18A製程之後，預計將於今年稍晚量產，代表英特爾押注極紫外曝光技術，以實現更密集、更有效率的晶片。

對此，分析師對英特爾提出警告和時間壓力。伯恩斯坦公司（Bernstein & Co.）分析師斯泰西·拉斯貢（Stacy Rasgon）在俄勒岡直播（Oregon Live）報導的評論中強調這種緊迫性。

她指出，新製程的漫長升級週期意味著英特爾只有大約18個月的時間來簽下一位大客戶。如果沒有這樣的合作夥伴，維持尖端晶圓廠的經濟效益將變得難以為繼，這可能會迫使英特爾放棄其最先進設計的自主製造。

這項評估與英特爾自身的揭露一致，英特爾高層承認，如果未能滿足客戶對14A晶片的里程碑要求，進一步的投資將變得不切實際。

該公司近期的裁員，包括美國各工廠數千人的裁員，凸顯其財務壓力。在遭遇資金問題和考古發現導致德國一個大型晶圓廠計畫取消等挫折之際，英特爾正努力節省現金。

在新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）的領導下，英特爾的策略已轉向吸引外部客戶，以證明其在14A等投入的數十億美元是合理。14A承諾使用高數值孔徑EUV工具實現2奈米以下製程。然而，有報導稱，英特爾已將一些潛在客戶轉向14A，而非過渡階段的18A。

對業內人士來說，未來18個月將考驗英特爾能否落實其IDM 2.0願景－整合設計與製造，同時向外部開放晶圓廠。成功獲得「英雄客戶」或許能證明多年的研發投入並穩定運營，但失敗則可能加速向輕晶圓廠模式的轉變，並依賴合作夥伴進行尖端生產。

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