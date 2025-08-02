經濟蕭條前車之鑑 CNN：川普新關稅在現代史無前例

CNN報導，才僅僅6個月時間，美國總統川普重塑全球貿易，顛覆了一個世紀以來的先例。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNN報導，才僅僅6個月時間，美國總統川普重塑全球貿易，顛覆了一個世紀以來的先例。

川普週四（7月31日）宣布再次提高幾乎全球所有國家的關稅。儘管一些國家的關稅稅率低於預期，但幾乎所有進入美國的商品都面臨著比川普今年1月上任時高得多的關稅。

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新的貿易體制將實施自美國1933年斯姆特霍利（ Smoot-Hawley）關稅法案實施以來，徵收的最高關稅，然而，該法案當時加劇了經濟大蕭條。

關稅上調有可能再次擾亂全球經濟。儘管迄今為止對美國國內的影響仍小於預期，但已有證據表明，川普的關稅正在緩慢地重新引發通膨，並拖累美國經濟。

幾十年來已開發國家紛紛大幅降低關稅稅率，並歡迎全球化，這些舉措推動由大型科技公司和金融機構支持的服務業經濟，但也導致工廠和製造業崗位的離岸外包。

去年，美國進口產品的實際關稅稅率為1.2%，這一低稅率在過去幾十年中一直在下降。耶魯大學預算實驗室的數據顯示，川普的新關稅將於8月7日生效，屆時這一稅率將飆升至18%以上。這些稅款將由出口商、進口商和零售商分攤，但經濟學家普遍預計，消費者將以價格上漲的形式承擔部分關稅。

蘋果表示，上個季度支付8億美元的關稅，預計本季將支付11億美元。包括通用汽車、Stellantis和福斯汽車在內的汽車製造商，也報告過去一個季度超過10億美元的關稅成本。包括沃爾瑪和塔吉特在內的許多大型零售商最近表示，他們將無法承擔所有關稅成本，並將提高顧客價格。

川普的關稅政策在民調中不受歡迎，企業也對此表示反對，但白宮對其非傳統策略持正面態度。

川普政府有信心透過在全球徵收關稅來實現他的多方面政策目標，例如增加收入、重振美國製造業經濟、施加最大政治壓力，以及恢復美國與世界其他國家之間的貿易平衡。

美國財政部報告稱，自川普上任以來，美國關稅收入約為1500億美元，較前幾年大幅成長。許多美國製造商已宣佈在美國建造新工廠的重大承諾。

川普利用關稅威脅，將自己的意志強加於多個國家，就從和平協議到減稅等各種議題進行談判。今年早些時候，美國的貿易逆差一度縮小。然而，川普每一次勝利也都伴隨著相當多的警訊和遭到質疑。

關稅收入是以對美國進口商徵稅的形式支付，而不是像川普慣常聲稱是對外國進口商徵稅。因為許多公司宣布的建廠計劃早已在規劃中，或距離實施還有數年時間，而且考慮到美國有約40萬個製造業職位空缺，這些工廠的勞動力來源尚不明確。

川普的關稅威脅並非總是能夠奏效，有時甚至會損害美國消費者的利益，導致人民必須支付更高的價格。在各國消化關稅前的庫存後，貿易逆差將再次擴大。

CNN最後指出，歷史將如何看待川普關稅目前仍沒有定論。然而，川普的貿易實驗（trade experiment）迄今為止的回報已超出大多數人的預期。經濟學家仍然擔心，延遲的衝擊反應可能會損害全球經濟，並削弱美國在全球的地位。

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