「交易藝術大師」這回不TACO！專家預測川普新關稅不會只是說說

白宮1日在X官方帳號上發布1張川普拿手機講電話的背影照，並配文寫道：「打電話。做交易。讓美國再次偉大！」（圖擷取自X）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普對各國實施以勢逼人與充斥貿易保護主義色彩的關稅政策時，也賭上對他這輩子來說大有裨益的強硬談判家與精明交易人的聲譽。專家指出，除了台灣與印度等經濟體可能還有變數，隨著最新一波關稅即將生效，川普這回不會只是說說而已，可望擺脫此前的「TACO」（指川普總是臨陣軟腳龜縮）污名。

川普堅信關稅是美國經濟實力的工具與體現，其所宣布的每項貿易交易，都充分展現其談判實力而深受川粉歡迎，他本週稍早公布的多國新關稅稅率也不例外。7月31日，房地產開發商出身的川普宣布對數十個美國貿易夥伴的更新版對等關稅，新制將於8月7日生效，而非稍早大肆吹噓的8月1日。

請繼續往下閱讀...

川普早就因經常朝令夕改、設定貿易期限後又撤回或延展，包括1日宣布對墨西哥的關稅再延90天，而被嘲諷很「TACO」，即「川普總是臨陣軟腳龜縮」（Trump Always Chickens Out），在貿易上總是光說不練。被虧「TACO」讓川普很不爽，而分析家認為，川普這回不會再「TACO」了。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的國際經濟專家李浦斯基（Josh Lipsky）說，川普這回「並未龜縮」，而是在「遵行、甚至超越」他在競選期間時所作的關稅承諾；艾維克顧問公司（Evercore ISI）公共政策分析師艾克斯（Matthew Aks）也認為，除了像是台灣或印度等會在7天緩衝期內達成協議的部分經濟體，川普最新版的關稅政策預計不會有「大幅轉變」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法