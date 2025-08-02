換取川普關稅降至19％！泰國「10大讓步」曝光

泰國做出多項讓步，獲美國調降關稅。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對多國祭出高額對等關稅，經過談判後，泰國昨（1）日宣布，原先輸美商品被課36%關稅，已降為19%，並稱之為「重大成功」。泰國媒體統整了泰國對美國10項主要讓步措施。

泰媒《Nation TV》彙整了泰國政府為降低美國對等關稅，做出10項讓步：

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1. 對美國進口商品免稅約90%

泰國同意對約1萬1000項美國商品零關稅，涵蓋多數泰國無法自產或產能不足的商品，例如：醫療器材、高階汽車零組件、特殊食品等。

2. 放寬技術性貿易障礙（NTBs）

泰國承諾放寬衛生檢疫、海關與產品認證等非關稅障礙，並引入「事後稽核制度」（post-clearance audit），允許商品先行通關、再後續檢查，以降低美方出口商的成本與時間。

3. 開放美資進入東部經濟走廊（EEC）與基建領域

泰國提供快速審批通道及BOI（投資促進委員會）優惠，邀請美國企業投資三大領域，包括清潔能源、半導體與ICT產業與物流基礎建設，推動泰國成為美國在東南亞的投資中心。

4. 向美國採購能源與飛機

泰國政府與企業預計從美國採購液化天然氣（LNG）與波音（Boeing）新型飛機，有助於縮小對美貿易順差。

5. 承諾5年內減少對美貿易順差70%

泰國提交計畫藍圖，將目前對美年度順差約1200億泰銖（約新台幣1100億），於2030年縮減至剩下30%。方式包括增加進口與鼓勵美方投資。

6. 接受新「原產地認定規則」（RVC）

泰國同意使用更嚴格的原產地規則，避免出現「中國商品繞道泰國出口」的洗產地情況，並強化商品的原產信賴度。

7. 暫時免徵美國數位/雲端服務稅

泰國提出，未來2年內，對美國科技巨頭（如AWS、Google Cloud）暫免5%數位服務稅，以鼓勵其來泰投資與擴展服務。

8. 擴大美國農產品進口配額

泰國同意提高玉米、大麥與黃豆等農產品的進口額度，支援本地飼料業發展，同時回應美國農業團體的訴求。

9. 關鍵戰略商品不全面降稅

儘管泰國大幅降稅，仍保留部分高競爭力產業的關稅，包括：大米、糖、加工水果、食品加工業等，以保障本地農民與企業。

10. 配合泰柬邊境局勢降溫

雖然並未寫入協議中，但泰國近期在泰柬邊境的軍事克制、緩和緊張，被外界視為促成美方願降低關稅的潛在政治因素之一。

報導指，泰國透過開放市場、免稅、投資合作、增加進口與地緣穩定等多維度讓步，換取美方將對泰進口商品的關稅從36%降至19%。但協議僅涉及經貿內容，至於先前傳出美軍將在泰國攀牙建立軍事基地作為條件，報導澄清並無此事。

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