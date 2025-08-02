川普關稅重擊非洲 台灣斷交國好慘、台商想落跑了

賴索托紡織業遭美國關稅重創。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕非洲被川普課徵偏高的對等關稅，2個與台斷交的國家成海嘯第一排。賴索托紡織業遭重創，宣布全國進入為期2年災難狀態，南非台裔議員李崇維呼籲台灣政府，協助賴索托台商移廠至史瓦帝尼。近日片面將我國駐南非代表處更名及降等的南非，則遭川普課30%關稅，使得農產品輸美受挫，還面臨汽車業外移造成大量失業的危機。

CNN報導，利比亞、南非、阿爾及利亞和突尼西亞這四個非洲國家，面臨川普政府徵收的高額關稅，輸美商品關稅稅率從 25% 到 30% 不等。根據白宮最新發佈關稅方案顯示，其他18 個非洲國家也被徵收15%的關稅。

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報導說，正當非洲遭到美國課徵偏高的關稅之際，對美國競爭對手中國來說是一個機會，中國長期以來一直向非洲國家示好，現在正在為它們提供生命線。中國已提出減輕美國關稅對非洲的影響，並在 6 月表示將暫停幾乎所有非洲合作夥伴的進口關稅。

奈及利亞經濟學家雷瓦內（Bismarck Rewane），談及非洲可能進一步轉向中國時強調，中國近年來已成為非洲最大的雙邊貿易夥伴，我們（非洲）正在落入中國手中，這是不幸的結果。

南非研究員萊茨瓦洛（Neo Letswalo）亦稱，對於非洲國家來說，現在沒有其他機會來加強（發展中國家之間的）南南貿易（South-South trade），他還敦促各國只向中國靠攏，取代美國市場。

萊斯瓦洛說，美國正在逐漸喪失其全球領導地位，越多的國家減少對美國的依賴，中國成為替代國家的機會就越大。

賴索托紡織業面臨大量失業困境。（彭博）

報導提及，川普關稅政策的影響已經波及非洲一些最繁榮的經濟體和一些最貧窮的國家，例如賴索托，該國被徵收了15%的關稅。在關稅調整之前，賴索托曾被徵收50%的關稅，是全球最高稅率之一。

資料顯示，去年美國與賴索托之間的貿易總額超過 2.4 億美元，其中大部分是紡織品。在徵收關稅之前，賴索托受益於一項美國貿易協定，該協定允許賴索托和其他符合資格的撒哈拉以南國家免稅向美國出口商品。

如今因為川普關稅緣故，賴索托當局已宣布因關稅而進入為期兩年的全國災難狀態，該國正準備應對其影響，紡織業已面臨大量失業的困境，加上美國停止對該國的援助，讓當地經濟雪上加霜。

根據中央社最新報導，台裔普勒托利亞市市議員李崇維受訪時表示，目前南非台商很多是在賴索托設立成衣廠。賴索托原本自美國享有免稅、免配額進入美國市場的貿易政策工具「非洲成長與機會法」，有可能即將被美國取消。

李崇維稱，此法一旦取消後，關稅會上升到50%，台商將完全失去競爭力。他建議台灣政府協助南非和賴索托台商移廠到鄰近的史瓦帝尼，美國關稅僅10%。

南非汽車業因美國關稅問題遭到衝擊。圖為南非德本港汽車碼頭，等待出口的車輛。（路透）

南非也有數千個就業機會受到威脅，南非柑橘種植者協會（CGA）在本週的聲明中警告稱，如果關稅生效，失業將是必然的。南非其他產業，如汽車產業，也面臨經濟衝擊的風險。

南非礦產和石油資源部長曼塔什（Gwede Mantashe）表示，若美國徵收高關稅，我們必須尋找替代市場，我們最大的貿易夥伴是中國，而不是美國。

南非研究員萊茨瓦洛稱，由於業務下滑，一些汽車業已經揚言要離開（南非）。如果這些實體決定退出南非，南非已經存在的失業災難將會加劇。他還示警，依靠北京來緩衝川普關稅影響的誘人選擇背後也存在伴隨的風險。

萊茨瓦洛說，在美國和中國之間交替「可能會有風險，特別是對於非洲國家的一些新興產業」，倘若不加以保護，中國產品就會湧入非洲，並在壓垮他們，因為許多非洲國家都是價格敏感的市場。

萊斯瓦洛建議，雖然非洲在貿易方面依賴中國，但必須尋求國內替代方案，實施非洲自由貿易區（AfCFTA），這是非洲各國為促進相互貿易而簽署的協議。奈及利亞經濟學家雷瓦內也認為，美國的關稅措施或許能激勵非洲增強經濟韌性，減少對不平衡貿易的依賴，最重要的是，非洲必須互相依賴，而不是依賴外部。

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