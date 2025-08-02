美平均關稅暴衝至92年來最高 家庭年均收入少 「這麼多」

美國川普政府計畫徵收的進口商品平均關稅稅率，將從他上任前的2.4%上升至18.4%，創下1933年以來92年來的最高水準。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國耶魯大學預算研究所發布一份基於美國關稅措施等因素的影響評估報告，截至7月30日，美國川普政府計畫徵收的進口商品平均關稅稅率，將從川普上任前的2.4%上升至18.4%，創下1933年以來92年來的最高水準。

報告也指出，關稅措施短期內將導致美國物價上漲1.8%，相當於今年美國家庭平均收入減少2400美元，約折合台幣7.2萬元。

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今年4月，川普政府先對所有國家和地區統一徵收10%的關稅。然而，由於金融市場動盪，川普政府暫停針對貿易逆差較大的國家和地區的「互惠關稅」90天。

在美國與各國就關稅措施進行的談判中，川普聲稱已經與7個國家和地區達成協議，但與一些國家和地區的談判仍在進行中。

31日，白宮宣布川普總統已簽署行政命令，為包括日本在內的多個國家和地區設定新的關稅稅率。川普隨後將暫停期限延長至8月1日，並發布信函表示，將從該日起對各國和地區設定新的關稅稅率。對日本徵收15%的關稅是日美雙方上週談判達成的成果，對台灣的20%稅也將於8月7日生效。

關於加拿大，白宮宣布已簽署行政命令，自8月1日起將進口關稅從25%提高至35%。原定於8月1日生效的墨西哥進口商品加徵關稅的期限則延後90天。

此外，美國也與歐盟達成協議，將30%的關稅降至15%。與英國達成協議，將英國生產的每年最多10萬輛汽車的關稅降至10%。

在亞洲國家方面，與韓國達成協議，將25%的關稅降至15%。與印尼達成協議，將32%的關稅降至19%。與菲律賓達成協議，將20%的關稅降至19%。

美國與越南的關稅稅率（包括4月宣布的互惠關稅）總計為46%，但川普總統在社群媒體上宣布已達成協議，對所有進口產品徵收20%的關稅（包括天然氣、汽車、乙醇等品項稅率），但針對透過第三地轉運的商品，美方仍課徵高達40%的懲罰性關稅。

川普總統也對印度表示不滿，稱印度正在從俄羅斯購買大量軍事裝備和能源，並表示他打算在25%的關稅基礎上施加懲罰性措施。

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