印度不再購買俄油？川普聽說了、直呼「拭目以待」

美國總統川普週六（2日）表示，他聽說印度已經停止購買俄國原油。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近期就烏俄戰爭議題對莫斯科展現強硬立場，國會也正在醞釀針對中國、印度等俄國原油買家的關稅法案。而川普週六（2日）表示，他聽說印度已經停止購買俄國原油，而若消息屬實，這將是「值得肯定的一步」。不過，印度外交部消息人士則表示，他們並不知道印度已經暫停進口俄國原油。

川普週六在華府對記者表示：「我聽說印度將不再從俄羅斯購買石油，我不知道這是否正確。但如果屬實，這是值得肯定的一步。我們拭目以待。」

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就在幾天前，華府才揚言制裁向俄羅斯購買原油的印度，除了對來自印度的進口商品加徵 25% 關稅外，也可能有更進一步制裁措施。而川普與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）先前都曾批評印度無視西方針對烏克蘭戰爭所實施的制裁，仍持續進口折價的俄羅斯石油。

但據《新德里電視台》（NDTV）報導，印度外交部的消息人士對此澄清，表示並未接獲任何停止進口俄油的相關消息，該人士稱：「印度的能源採購是根據國家利益與市場因素所推動的。我們沒有任何關於印度石油公司已停止進口俄油的報告。」

值得注意的是，印度外交部對此事還沒有發表正式聲明。不過在週五（1日）的例行記者會中，印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）曾做出類似回應。他說：「外界都知道，我們對能源採購需求採取的是大方向，會根據市場供給與全球情勢來作判斷。」

《路透》前幾天的報導指出，印度國營煉油公司在過去一週已經全面停止向俄羅斯採購原油，主因在於折扣縮小，加上美國針對購買俄油的國家發出高關稅與制裁警告。

印度是全球第3大石油進口國，也是俄羅斯海運原油的最大買家。

川普曾在7月14日威脅，若俄羅斯不與烏克蘭達成重大和平協議，他將對所有購買俄羅斯石油的國家徵收 100% 關稅。

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