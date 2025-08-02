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迎關稅戰！台積電美國廠加快複製創辦人張忠謀「經驗曲線」

2025/08/02 13:49

台積電美國廠加快複製創辦人張忠謀「經驗曲線」。（資料照）台積電美國廠加快複製創辦人張忠謀「經驗曲線」。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普政府公布台灣暫行關稅稅率為20%，後續還有晶片關稅，因應川普大推關稅政策，護國神山加速在美國亞利桑那州加快投資建廠腳步，以6座晶圓廠規模，估計未來在美國的2奈米及更先進製程產能，將占台積電約達30％；供應鏈認為，台積電在美國正在複製創辦人張忠謀「經驗曲線」模型，這也是台積電贏得秘訣，透過量產規模才可能在高成本的美國，不虧且獲利。

台積電在美國投資已加碼到1650億美元，共將投資興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及一座主要研發中心。第1座廠已於去年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座廠建築已完工，正建置無塵室廠務設施，將採3奈米製程技術；第3座廠開始動工中，將採用2奈米和A16製程技術，以滿足當地客戶對AI相關的需求強勁。

台積電董事長魏哲家於上月法說會指出，因客戶對AI相關的需求強勁，美國亞利桑那州第2、第3座廠量產時程，將考慮加快生產進度。第4座將採用2奈米和A16製程技術，第5座、第6座廠則將採用更先進的技術，建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

魏哲家表示，台積電在美國亞利桑那州拓展計劃，將擴展為一個超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落，以支持在智慧型手機、AI和HPC應用等領域領先客戶需求。預計1650億美元的投資計劃建設完成後，台積電在2奈米及更先進製程產能，將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠的貢獻。顯見台積電將擔任美國重返半導體製造產業推動者。

供應鏈表示，美國長期沒有建晶圓廠，供應鏈欠缺，近4、5年，台灣供應鏈廠商跟著台積電前往投資建廠，異國文化與法規等磨合挑戰多，建第1座廠不僅相當辛苦，且因成本很高，幾家主力供應商甚至多賠錢，走過學習曲線後，第2座廠、第3座廠較改善，台積電步入量產也需要時間才能步入正軌。

魏哲家先前也表示，美國廠的建廠和營運成本確實都比台灣高，就像知名的小籠包店在美國開店，成本也是較高，且不比台灣好吃，外界不能拿台積電美國廠不跟台灣比，台積電目標是要跟當地同業競爭，有信心在成本比同業降低，同時有良好的獲利表現。

供應鏈認為，台積電在美國正在複製創辦人張忠謀「經驗曲線」模型，這也是台積電贏得秘訣，透過量產規模才可能在高成本的美國，不虧且能獲利，尤其台積電在先進製程已成「一個人的武林」，市占率稱霸全球，先進製程與北美客戶佔營收比皆超過7成，美國廠生產製造的晶元售價較高，客戶也會買單，例如超微執行長蘇蘇姿丰日前就透露，台積電美國廠比台灣的價格「高出5%至20%」，但她直言「值得」。顯見包括成本較高、關稅等，台積電客戶都會分攤成本。

張忠謀先前指出，美國推動重返生產製造，英特爾佔本土企業的有利優勢，但他不看好英特爾。台積電早於10多年前採用貝恩（Bill Bain）的「經驗曲線」模型理論，擴大研發與投資，也就是生產量越大、經驗越多，降低成本的機會也越多，他在德儀（TI）時期也是最早實踐「經驗曲線」模型的公司之一 。

張忠謀強調，台積電運用「經驗曲線」模型，與客戶、供應商建立合作夥伴關係，這是台積電贏的秘訣。英特爾缺乏服務客戶的精神，以致在晶圓代工難以吸引外部客戶投產，業界指出，目前英特爾更是台積電先進製程主要客戶之一。

張忠謀並提到，半導體全球化沒有了，自由貿易也沒有了，最重要的是國家安全，每個國家都在擔心國安，台積電是大家都需要的公司，未來的挑戰比起過去幾年不會少、甚至更多，但他相信台積電可以克服挑戰。

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