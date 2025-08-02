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台美關稅暫定20％ 簡舒培：藍白滿腦子只想扯台灣後腿

2025/08/02 15:08

台北市議員簡舒培。（資料照）台北市議員簡舒培。（資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國公布台灣對等關稅的稅率下修至20%，藍白藉此惡意攻擊中央政府，對此台北市議員簡舒培表示，台美關稅仍在持續磋商，20%是「暫時性稅率」，藍白滿腦子卻只想扯台灣後腿，還想請鬼拿藥單！

簡舒培在臉書PO文表示，美國更新對等關稅，台灣的適用稅率是20%，賴清德總統與行政院卓榮泰院長多次強調，這只是「暫時性稅率」，台美還在持續磋商中，只要後續達成協議，稅率可望再調降，對於台美關稅談判，藍白陣營一直在唱衰破壞，滿腦子只想扯台灣後腿！

簡舒培指出，趙少康上禮拜就信心滿滿說「我得到的消息就是32%」，還指控政府刻意蓋牌，結果現在揭曉是20%，趙少康公開造謠變「造謠康」，臉被打得啪啪響，還想拿變動的匯率硬湊一個數字幫自己圓場，毫無理論根據的說法，更是讓趙少康多年來苦心經營的菁英形象蕩然無存。

簡舒培續指，此外，國民黨彷彿完全看不見「暫時性」這三個字，朱立倫亂扯比日韓高就是「嚴重挫敗」，蔣萬安跑出來罵罵號「政府失職、失能」，甚至陳玉珍還說「談判時應該運用一下中國的力量」。欸，中國的階段性關稅可是55%，「運用中國力量」根本是請鬼拿藥單！還有想對談判內容指手劃腳的，傅崐萁事前就撂話「與美締約必須經過立法院同意」，高金素梅在暫時性稅率公布後跟進喊話要「立法院通過、公民複決」，顯然就是想利用立法院多數進行杯葛，癱瘓行政院的對外談判權。

簡舒培怒批，民眾黨黃國昌更胡亂攀扯「黑箱」，無視於各國在談判過程中都有保密協議，台灣是民主法治的國家，在關稅還未談妥的時刻，民眾黨卻吵著要公開內容，這是刻意要破壞台灣的談判過程，這些為反對而反對、無底限扯謊造謠的場面，簡直比看東非動物大遷徙還精彩。

簡舒培直言，民進黨政府作為執政者，行政單位第一時間負起責任，說明目前談判進度，而在沒有任何開放市場、投資等條件的情況下，關稅就從32%降到20%，也顯示目前台美關稅談判是往正面的方向前進，行政院也已經明確說明，台美雙方皆表達將持續進行磋商，致力完成協議，目前已在洽約下一次會議。現在，我們應該做的，就是團結一致，給予談判團隊最大的支持，期待達成美台貿易最好的結果。

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