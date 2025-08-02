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日韓砸數兆換協議？ 實情跟川普說的不太一樣！

2025/08/02 12:01

投顧對比川普對外宣布的日韓歐盟達成協議內容，與各國事後說明的內容，似乎有著不小的差異。（法新社檔案照）投顧對比川普對外宣布的日韓歐盟達成協議內容，與各國事後說明的內容，似乎有著不小的差異。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和/台北報導〕美國總統川普再次更新「對等關稅」稅率，台灣暫時性稅率達20%，較日韓15%高出一截，在野黨猛轟政府談判不力；但投顧對比川普對外宣布的日韓歐盟達成協議內容，與各國事後說明的內容，似乎有著不小的差異。

根據台新投顧最新報告分析，美國談判策略非常明確，就是透過關稅壓力，換取貿易夥伴承諾在美國「擴大投資」或「購買美國產品」；且川普聲稱這些貿易夥伴在美投資將用於重大項目，且美方有裁量權，甚至還主張實際投資產生的利潤美方將獲取90%；但這與事後各國政府對外說明似乎有著不小差距。

以日本為例，美方聲稱日本承諾對美投資5500億美元（約台幣16.5兆元），涵蓋能源、半導體、造船與製藥等領域，並包含採購100架波音飛機與80億美元農產品；但日方解釋是，5500億美元並非完全為直接投資（FDI），將包含金融機構出資、貸款與擔保等「融資框架」，且「90/10利潤分配」僅適用小部分股權投資項目。

另美方稱韓國承諾對美投資3500億美元（約台幣10.5兆元），並採購1000億美元美國能源，其中1500億美元將用於造船業基金，其餘2000億美元將廣泛投資於美國試圖扶持的戰略性產業。但韓國解釋是大部分資金來源是貸款和擔保，且股權投資比例不建議超過5%，另美韓雙方在農產品開放、國防費用分擔以及科技領域的非關稅壁壘方面仍有待進一步協商。

美方也稱歐盟承諾未來3年內將大量進口美國能源產品（液化天然氣、石油、核燃料），採購總額達7500億美元，以替代俄羅斯進口；歐盟民間企業將在2029年前向美方投資6000億美元（約台幣18兆元），購買軍事設備、擴大直接投資，並採購價值400億美元的AI晶片；但歐盟官員表示，6000億美元應該視為「預期目標」，是鼓勵歐洲民間企業在美新增投資，而非公共資金承諾，這與美方的「確定承諾」說法也有差異。

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