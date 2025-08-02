中國質疑H20晶片後門風險！官媒點名輝達：「我怎麼相信你」

中國網信辦日前約談輝達，要求解釋H20是否具有安全疑慮。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府才宣布解禁輝達H20晶片輸中，沒想到之後輝達就遭到中國國家互聯網信息辦公室（中國網信辦）調查，要求輝達說明其H20晶片的「後門」安全風險。儘管輝達發言人透過聲明，澄清：「輝達晶片沒有能讓任何人遠端存取或控制的『後門』。」但中國官媒似乎不買單，《人民日報》在最新社論中評論：「英偉達（輝達），讓我怎麼相信你」，點名輝達要拿出安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，重新贏得市場信任。

中國官媒《人民日報》週五（1日）在「人民日報評論」上，發布署名孟繁哲的評論文章，標題為：「英偉達，讓我怎麼相信你」。

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文章提到，輝達的晶片H20被曝出存在「嚴重安全問題」，導致公司最近被國家網信辦約談。點出晶片漏洞後門安全風險一旦觸發，隨時可能是一場「噩夢」。儘管輝達回應指：「網絡安全對我們至關重要。輝達的晶片不存在『後門』，並不會讓任何人有遠程訪問或控制這些晶片的途徑。」

但文章認為，輝達的回應歸回應，但對於H20晶片存在的「追蹤定位」和「遠程關閉」風險質疑，企業只有按照約談要求，拿出令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，重新贏得市場信任。

文章表示，網路安全不只關係到民眾的日常生活，也關係到企業的命脈，更直接連著國家安全，強調絕不能讓「帶病」的晶片上崗。而外國企業深耕中國市場，尊重中國法律、嚴守安全紅線是基本前提。

文章點出輝達執行長黃仁勳曾說，「我們唯一需要做的，就是始終確保遵守法律，並盡最大努力服務各個市場的客戶。」評論稱：「既然說了，就要做到」。

文章最後表示，不管是外國企業，還是其他經營主體，都要遵守規則、以誠相待，才能實現共贏發展。

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