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這2類台商海外生產比逾7成 小心川普抓洗產地

2025/08/02 11:13

川普揚言將對任何經他國「轉運」的產品課徵額外40%懲罰性關稅。（美聯社檔案照）川普揚言將對任何經他國「轉運」的產品課徵額外40%懲罰性關稅。（美聯社檔案照）

〔記者高嘉和/台北報導〕美國近期公布更新對等關稅名單，川普更揚言，將對任何經他國「轉運」的產品課徵額外40%懲罰性關稅，雖然罰則被視為是劍指中國違規轉運的「洗產地」行為，但投顧最新報告示警，台灣整體外銷訂單海外生產比重近46%，其中，資訊通訊產品更高達76%，恐被也得慎防被認定為「洗產地」的風險。

根據群益投顧最新報告，台灣去年外銷訂單來自美國佔比達32.8%，資通訊主力產業的伺服器、顯示卡、網通產品等終端產品，不少是台商在接到歐美訂單後，再將電子零組件出口到中國進行組裝，最終再出口到歐美地區，也造成台灣資訊通訊產品與電機產品的海外生產比重相當高。

今年前5月，台灣整體外銷訂單海外生產比重為45.6%，其中，資訊通訊產品海外生產比重高達76%、電機產品也達到70.1%。這意味著一旦美國為防止「洗產地」而對轉運貨物課徵更高關稅，這些高度依賴海外生產的台商恐將面臨較高衝擊與風險；相較之下，半導體與傳統產業台灣生產比較高，風險相對較小。

美國除了對貿易逆差較高的進口國課徵更高對等關稅外，為防止「洗產地」行為，也針對轉運貨物徵收較高關稅；例如在中國及香港生產的外銷訂單中，有22.2%的貨品最終會「出口至美國」，若這些轉運貨物被視為「洗產地」將面臨加徵40%關稅的重懲。

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