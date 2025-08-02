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只因告訴兒子「這件事」67歲夫婦退休後卻盼不來安寧

2025/08/02 13:59

日本有對67歲的退休夫婦因為被兒子要求經濟支援，導致退休的財務狀況陷入危機。示意圖。（路透）日本有對67歲的退休夫婦因為被兒子要求經濟支援，導致退休的財務狀況陷入危機。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休後的收支平衡，已逐漸成為許多銀髮族關注且煩惱的課題。日本一對67歲的橋本夫婦（化名），在近年終於迎來安穩的退休生活，兩人辛苦打拚了一輩子，在養育2個兒子的同時，艱苦存下3800萬日圓（約787萬元新台幣）的退休資金，家中房貸也早已還清，如今每個月還能領到總計約26萬日圓（約5.39萬元新台幣）的退休金，儘管看似安穩，但兩人最近卻面臨被兒子要求金援，一開始只要他們只需要幫忙4個孫子的部分學費，後來甚至連日常生活費都像他們拿，就如同「無底洞」一樣，這讓橋本夫婦相當困擾，甚至感嘆「當初根本不該那麼努力存錢養老。」

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，橋本夫婦在退休後最大的樂趣，就是和已經獨立成家的兒子和孫子們相處，他們每年會回家2次，讓橋本夫婦含飴弄孫。共享天倫之樂。

由於橋本夫妻的退休資金收入，足以維持日常生活，於是有次過年時，他們向2個兒子說：「我們靠年金足以生活，不會造成你們經濟負擔」、「房子已無貸款，3800萬日圓的資產，屆時大概能留下約一半」、「房子未來你們可以賣掉平分也沒問題」。藉此告知兄弟倆務必和睦相處，不要因為遺產而起爭執。

但豈料，小兒子卻隨即要求父母「能不能提前支援一部分？」透露他在疫情之後被公司降薪，加上物價上漲、房貸和教育費的多重壓力，而在小兒子開口之後，一旁的大兒子也跟著提出類似請求。

這讓橋本夫婦的心情相當複雜，這次因為兩個兒子正值40歲與37歲的壯年期，背負的經濟壓力也非他們當年能比。看到兒子們陷入困境，身為父母很難袖手旁觀。但他們也擔心若未來發生突發狀況，存下的老本是否還足夠？這樣的憂慮在他們心中浮現。

最終，他們決定先幫忙孫子的教育費，條件是日後若夫婦中有人出事，兩個兒子必須共同負責照顧。他們天真地想說，這樣應該可以稍微減輕孩子們的負擔，但援助學費的背後，竟是「無底洞」的開始。

橋本夫婦有4個孫子，若每個人都有念四年制大學，並援助一半學費，總額預計將達1000萬日圓左右，而且兩個兒子要錢的理由越要越多，開始連日常生活費都提出補貼要求，甚至聽到兒媳婦之間為了「誰拿到比較多的支援」起了爭執，讓橋本夫婦身心俱疲。

橋本夫婦開始懷疑當初告知兒子們財務狀況是錯誤決定，「也許當初根本不該那麼努力存老本，等我們的錢花完，兒子們大概就不會來要錢了吧？」

報導提到，類似的狀況在現代社會上屢見不鮮，錢也成為很多家庭分裂的原因。父母原意良善的生前贈與，反而讓兄弟姐妹間產生不公平感，成為衝突的導火線。

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