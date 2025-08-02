對台半導體課稅反衝擊美國國安？李淳：美尋求平衡 不會把夥伴打趴

前外交部次長李淳表示，美國整體戰略目標始終如一，核心方向都是將中國視為長期戰略競爭對手並力求勝出，現階段的關稅波動屬短期的政策目標手段，長期戰略並未改變。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕台美關稅談判進入最後關鍵階段，20%暫時性關稅有望再調降，外界關注是否涉及美國《貿易擴展法》第232條款對半導體的國家安全調查。前外交部次長李淳昨晚受訪表示，美國整體戰略目標始終如一，無論是川普、拜登或川普2.0政府，核心方向都是將中國視為長期戰略競爭對手並力求勝出，現階段的關稅波動屬短期的政策目標手段，長期戰略並未改變。

甫卸任駐歐盟代表的李淳昨接受本報訪問時說，232國安調查並非首次，川普於第一任期就已啟動鋼鐵、鋁、汽車等項目，美國的調查程序包括眾多聽證，廣邀產業、利害關係人與學界表達意見。

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232調查將促美尋求國安與合作的「平衡點」 盼理解台美共同利益

至於該調查會否反向示警，若對某些產品（如半導體）課重稅反而將影響美國國安？李淳以鋼鋁案為例說明，當時也有很多意見認為課重稅反而影響國安，另有一派則主張必須透過課稅來讓美國產業生根，維護國安。他認為，根據過去經驗，最終會走向一個「平衡點」，既不會把外國夥伴完全打趴，也會透過機制讓美國境國土產能持續成長。

然而，「天底下沒有免費的事情」，李淳強調，美國若要建立半導體產能當然可以，但也不能做過頭。他說，經濟安全上的考量應是一個「再平衡」的過程，半導體供應鏈極其複雜，若只注重國安卻沒有顧及效率、價格、成本，則可能失去競爭力。他認為最終應是處於成本效率與國安之間的中間點，這也意味著，美國不可能也不會把韓國、台灣「打趴」，這並不符合平衡點的概念。

李淳表示，台灣已經理解美國現在是要把國安元素放回政策設計中，台積電赴美設廠背後即反映出這一點。他認為，美國若希望真正符合國家安全利益，需要的是與盟友高度密切協調，而非僅以關稅這類不利於持續調整與微調的「剛性」工具，也希望美國可以接受「同時符合美國和台灣利益」的看法。

美長期戰略目標從未改變：與中國競爭並力求獲勝

對於有論者認為川普的高關稅手段，背後重塑非紅色供應鏈、打造抗中陣營等戰略意義將再次浮現。李淳說，川普第1任期、拜登至川普第2任期，美國與中國長期戰略競爭且力求獲勝的目標，脈絡清晰且從未改變。

不過，他也說明，由於美國仍有其他政策目標存在，如平衡貿易逆差、振興製造業、創造就業等。美國在短期內可能會「往前一步、往後一步」，但這是為了滿足其他政策目標所導致，不影響其長期方向。

李淳認為，雖然目標彼此間無可避免有相互抵消的情況，但很多人過於關注抵消的效果，才造成對美國戰略的懷疑和誤解。待關稅所造成的衝擊過去，國際局勢回到正軌，就會看到美國清楚追求其戰略目標的更多工具出現。

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