趙少康關稅32％神邏輯翻車 民進黨團酸爆：馬+桶=馬桶?

趙少康喊關稅32％翻車，堅稱20％關稅再加上匯損12％「影響高達32％」（資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前中廣董事長趙少康在反罷免宣講時高喊美國將對台灣課徵32％關稅，如今被美國公布20％打臉，他仍堅稱20％關稅再加上台幣升值的12％「影響高達32％」。民進黨立法院黨團發文反酸，日本關稅15％但日幣貶值22％，這樣日本豈不是賺爛了，「難道馬加上桶會變成馬桶嗎？」

民進黨團今天在臉書PO文調侃趙少康「關稅20％+匯率升值12％=32％」的神邏輯，更套用同樣邏輯，以日本舉例反諷，「日幣貶值22％+關稅15％=???」、「日本：賺爛了賺爛了」。

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民進黨團酸說，依據趙少康的算法，難道「黑馬+白馬=斑馬？馬+桶=馬桶？」呼籲趙少康停止造謠。

對於「馬+桶=馬桶」的反諷，網友紛紛留言，「這有點太好笑」、「我的天，這個嘲諷好讓人欣慰」；更有網友補刀，「這時候用非洲斑馬來形容趙少康更棒」。

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