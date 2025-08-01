晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

趙少康關稅32％神邏輯翻車 民進黨團酸爆：馬+桶=馬桶?

2025/08/01 23:22

趙少康喊關稅32％翻車，堅稱20％關稅再加上匯損12％「影響高達32％」（資料照）趙少康喊關稅32％翻車，堅稱20％關稅再加上匯損12％「影響高達32％」（資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前中廣董事長趙少康在反罷免宣講時高喊美國將對台灣課徵32％關稅，如今被美國公布20％打臉，他仍堅稱20％關稅再加上台幣升值的12％「影響高達32％」。民進黨立法院黨團發文反酸，日本關稅15％但日幣貶值22％，這樣日本豈不是賺爛了，「難道馬加上桶會變成馬桶嗎？」

民進黨團今天在臉書PO文調侃趙少康「關稅20％+匯率升值12％=32％」的神邏輯，更套用同樣邏輯，以日本舉例反諷，「日幣貶值22％+關稅15％=???」、「日本：賺爛了賺爛了」。

民進黨團酸說，依據趙少康的算法，難道「黑馬+白馬=斑馬？馬+桶=馬桶？」呼籲趙少康停止造謠。

對於「馬+桶=馬桶」的反諷，網友紛紛留言，「這有點太好笑」、「我的天，這個嘲諷好讓人欣慰」；更有網友補刀，「這時候用非洲斑馬來形容趙少康更棒」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財