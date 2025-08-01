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美勞動市場急遽降溫 7月新增非農就業7.3萬人

2025/08/01 21:56

美國就業市場急遽降溫。（法新社）美國就業市場急遽降溫。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國7月就業成長的放緩速度高於預期，加上5、6月的數據大幅下修，顯示美國的勞動市場急遽降溫。

美國勞工部1日公佈，經季節性調整，7月新增非農就業人口7.3萬人，低於道瓊預期的10萬人、路透預期的11萬人，失業率則從4.1%上升至4.2%，升高了美國勞動市場的潛在危險訊號。

美國5、6月的招聘情形也比先前報告的疲軟許多。最新修訂顯示，5月與6月的新增就業總人口較先前估計的減少25.8萬人。

CNBC報導，疲軟的就業報告，包括大幅的就業人口修正，可能為聯準會9月召開會議時，提供降息基礎。期貨交易員週四將9月降息機率從40%升高至63%。

Manpower集團北美區總裁杜爾尼（Ger Doyle）指出，「今天的報告進一步印證了持續的降溫趨勢，儘管勞動市場並非陷入危機，但招聘動能持續軟化，就業壓力開始增加」。

薪資方面，7月平均時薪月增0.3%，符合預期，年增3.9%，略高於預期。

在美國總統的關稅水準仍存在不確定性之際，美國的就業成長已放緩。川普週四在8月1日貿易協議最後期限前對近70個貿易夥伴祭出高關稅。

白宮對移民的打擊已降低勞動力的供應，而嬰兒潮的退休加速此問題。彼得森國際經濟研究所資深研究員科爾柯（Jed Kolko）說，一年半前，美國經濟每月須新增16.6萬就業人口才能使勞動市場穩定，但截至6月，該數字僅8.6萬人。

「下降如此之多是因為這波移民潮已經結束」，科爾科說。換句話說，一年半前可能看起來乏善可陳的就業創造數據，如今可能實際上表現強勁。

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