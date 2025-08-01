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永豐2檔ETF將除息 8/25最後買進日

2025/08/01 21:53

投信業者表示，美國聯準會今年下半年仍有降息的可能性，屆時對於債券型商品將是一大利多。（記者王孟倫攝）投信業者表示，美國聯準會今年下半年仍有降息的可能性，屆時對於債券型商品將是一大利多。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕今天是八月第一個成交日，市場關注對等關稅最新進展，專家表示，台美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率。投信業者表示，美國聯準會今年下半年仍有降息的可能性，屆時對於債券型商品將是一大利多，投資人可陸續調整手中的部位，分批進場轉向債券型ETF。

永豐投信發布2檔股債ETF最新配息公告，分別為00907永豐優息存股、00958B永豐ESG銀行債15+ ETF，8月25日為最後買進日，均在8月26日進行除息，並在9月19日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

近期，美國公債新增兩大潛在需求補充槓桿比率（SLR）規範改革及穩定幣崛起。永豐投信指出，Fed放寬SLR要求，SLR改革放寬對銀行的資本條件，有望強化銀行作為公債市場中介的角色，提高銀行購買公債的意願。再來就是GENIUS 穩定幣法案要求幣商以 1:1 等值資產作為發行儲備，市場預估穩定幣市場到2030 年時，有望成長至3.7 兆美元規模。

法人表示，美國聯準會今年下半年仍有降息的可能性，屆時對於債券型商品將是一大利多。

00958B永豐ESG銀行債15+ETF研究團隊表示，00958B特色聚焦銀行債，根據過往數據，銀行業的債券不管是跟非銀行之金融業又或者是非金融業的債券比，都擁有較低的違約率。

其中，00907聚焦在金融及傳產存股人氣產業的ETF，最主要特色是成分股排除電子股，僅選擇產業相對穩定的金融及傳產股，前十大成分股中超過一半是金融業，還有航空、海運等不同產業的獲利優等生。時序進入台股主要的除息季節，觀察近期各公司陸續宣布的股利政策及股息金額，在面臨市場不確定因素下，這類防禦型族群較有保護作用力。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

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