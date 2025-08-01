關稅+台幣升值 中市手工具及機械產業：盼資金與政策上支持

中市副市長黃國榮日前召開座談會，與台中市機械等產業公會等代表進行溝通，瞭解實際需求，並研議後續政策協助方案。（經發局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率20%，高於日本、韓國的15%，加上近期新台幣快速升值，對以中小企業為主的台中產業造成雙重壓力，衝擊手工具及機械產業，台灣機械工業同業公會指出，政府應以國家高度持續與美國溝通協商，爭取與競爭對手國相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，產業特別需要政府資金與政策上支持。

面對美方關稅、匯率雙重壓力，台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜表示，雖然台灣手工具產業積極往專業級市場發展，但面對歐洲及日本的競爭對手，關稅高於日韓及歐盟，產業後續會很辛苦；台中市豐洲科技工業園區廠商協進會理事長朱朝茂及台中市總工業會秘書羅月琴均指出，美國對台灣關稅20%影響很大，很多機械業幾乎都沒有訂單。

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台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃耀德也說，目前匯率對產業影響比較大，匯率加關稅影響獲利率約20%，尤其對木工機械產業衝擊較大。台中市商業發展促進會理事長楊澄源認為，加徵關稅20%、台幣升值，勢必將影響獲利空間，造成中小企業無法競爭、退出市場。

太平產業園區創會理事長郭璦玫則建議政府專心拚經濟，強化產業結構。

中市經發局長張峯源向相關產業公會溝通說明，因應關稅匯率雙重衝擊，市府在今年5月首波補助2500萬元預算給9大領先指標產業公會，協助廠商拓銷海外商機市場，力抗關稅風暴；日前市長盧秀燕在亞洲台灣商會聯合總會拜會市府時，則拜託總會長及其團隊，在台中廠商赴會員所在20個國家進行參訪、辦展或接洽訂單時，協助開拓國際市場及落地投資。

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