台灣關稅20％ 金管會緊盯國際情勢與市場變化

因應關稅問題，金管會將緊盯國際情勢與市場變化。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統川普宣布台灣對等關稅暫時為20%，雖然比日、韓的15%稅率還高，政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，對此，金管會證期局表示，將持續密切注意國際情勢與金融市場變化。

台股今（1）日一度重挫近400點，終場收23434.38點，下跌108.14點，跌幅0.46%。金管會證期局今天表示，台股今天跌幅0.46%，成交量3923.26億元，同時段日本跌0.63%，韓國跌3.58%，香港跌0.7%，新加坡跌0.29%，上海跌0.43%。

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投顧機構分析，台股今天表現尚稱穩定，但需要後續密切觀察。此外，金管會指出，今年截至6月底本益比約17.78倍，現金殖利率達2.96%（加計股票股利為3.05%），國內上市櫃公司2024年度稅前淨利約5.08兆元，年成長36.80%；今年截至6月底止，營收合計22.85兆元，較去年同期成長13.75%，創下歷年同期最高。

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