下半年台股怎布局？1檔飆股竟將熱門金融股擠出新制勞退前10大

檢視新制勞退基金的前10大持股，除了台積電持股比例提高至31.65％，飆股台光電（2383）以持股比例1.89%擠入第9大持股名單。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動基金運用局最新公告，新制勞退基金至6月底基金規模達4.6兆元，上半年帳面虧損656億元，但6月單月獲利1383.1億元、表現亮眼，檢視新制勞退基金的前10大持股，除了「護國神山」台積電（2330）持股比例由去年底的30.96％提高至31.65％，飆股台光電（2383）更以持股比例1.89%擠入前10大持股的第9大，硬是把去年底仍達1.53％的中信金（2891）給擠出榜外。

勞動基金運用局昨（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，單月帳面大賺2083億元，是歷史第3高，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，４月全球股災後，至6月底各主要市場都已收復跌幅甚至創新高，特別是勞動基金的成分股中，電子股的比重偏高，激勵勞動基金6月單月繳出亮麗的成績單。

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其中攸關1292萬勞工的新制勞退基金，至6月底基金規模達4.6兆元，6月單月大賺1383.1億元，新制勞退的整體前10大持股中，排名第1仍為台積電（2330）持股比例超過3成達31.65％，其次依序為聯發科（2454）4.37％、鴻海（2317）3.96％、台達電（2308）3.66％、富邦金（2881）2.67％、廣達（2382）2.34％、國泰金（2882）2.29％、中華電（2412）2.04％、台光電（2383）1.89％及奇鋐（3017）1.85％。

若進一步區分自營（勞動部自行操作）及委外（委託投信操作）的持股明細，相同點都是「重押台積電」，持股比分別高達49.79％（自營）及19.57％（委外），但自營的持股較為分散，含括3檔金控股（富邦金、國泰金及兆豐金），半數電子股（鴻海、聯發科、台達電及廣達），並有中華電、台灣大（3045）2檔「通訊網路股」。

至於委託投信操盤的新制勞退基金，前10大持股清一色都是電子股，而且多是高價股甚至股價破千的飆股，包括台積電、聯發科、台達電、鴻海、台光電、奇鋐、緯創（3231）、廣達、健策（3653）、貿聯-KY（3665）。

勞動基金前10大個股的投資占比，是指該檔個股「占全部股票投資的比率」，勞動基金超過半數的部位投資在海外市場，國內市場則分散佈局於股票、債券、現金等標的，估計台股的投資占比約達整體部位的2成。

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