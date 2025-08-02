晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

下半年台股怎布局？1檔飆股竟將熱門金融股擠出新制勞退前10大

2025/08/02 07:00

檢視新制勞退基金的前10大持股，除了台積電持股比例提高至31.65％，飆股台光電（2383）以持股比例1.89%擠入第9大持股名單。（資料照）檢視新制勞退基金的前10大持股，除了台積電持股比例提高至31.65％，飆股台光電（2383）以持股比例1.89%擠入第9大持股名單。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動基金運用局最新公告，新制勞退基金至6月底基金規模達4.6兆元，上半年帳面虧損656億元，但6月單月獲利1383.1億元、表現亮眼，檢視新制勞退基金的前10大持股，除了「護國神山」台積電（2330）持股比例由去年底的30.96％提高至31.65％，飆股台光電（2383）更以持股比例1.89%擠入前10大持股的第9大，硬是把去年底仍達1.53％的中信金（2891）給擠出榜外。

勞動基金運用局昨（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，單月帳面大賺2083億元，是歷史第3高，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，４月全球股災後，至6月底各主要市場都已收復跌幅甚至創新高，特別是勞動基金的成分股中，電子股的比重偏高，激勵勞動基金6月單月繳出亮麗的成績單。

其中攸關1292萬勞工的新制勞退基金，至6月底基金規模達4.6兆元，6月單月大賺1383.1億元，新制勞退的整體前10大持股中，排名第1仍為台積電（2330）持股比例超過3成達31.65％，其次依序為聯發科（2454）4.37％、鴻海（2317）3.96％、台達電（2308）3.66％、富邦金（2881）2.67％、廣達（2382）2.34％、國泰金（2882）2.29％、中華電（2412）2.04％、台光電（2383）1.89％及奇鋐（3017）1.85％。

若進一步區分自營（勞動部自行操作）及委外（委託投信操作）的持股明細，相同點都是「重押台積電」，持股比分別高達49.79％（自營）及19.57％（委外），但自營的持股較為分散，含括3檔金控股（富邦金、國泰金及兆豐金），半數電子股（鴻海、聯發科、台達電及廣達），並有中華電、台灣大（3045）2檔「通訊網路股」。

至於委託投信操盤的新制勞退基金，前10大持股清一色都是電子股，而且多是高價股甚至股價破千的飆股，包括台積電、聯發科、台達電、鴻海、台光電、奇鋐、緯創（3231）、廣達、健策（3653）、貿聯-KY（3665）。

勞動基金前10大個股的投資占比，是指該檔個股「占全部股票投資的比率」，勞動基金超過半數的部位投資在海外市場，國內市場則分散佈局於股票、債券、現金等標的，估計台股的投資占比約達整體部位的2成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財