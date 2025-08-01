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送4500億美元大禮僅口頭承諾 南韓自爆未與美達成書面協議

2025/08/01 21:49

南韓官員表示，美韓關稅協議目前僅至於口頭協定。（路透）南韓官員表示，美韓關稅協議目前僅至於口頭協定。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普日前宣布，南韓將向美提供3500億美元的投資，並將購買1000億美元的天然氣等能源。同時，南韓也將完全開放美國的貿易，包括汽車、農產品在內等美國產品，美進口商品「零關稅」，以此換到關稅降至15%。不過，韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）返國後稱，由於時間限制，雙方只進行口頭談判，尚未達成書面協議。

《路透》1日報導，川普週三（7/30）與呂翰九會面後表示，美國對韓國進口產品徵收的關稅將為 15%，低於先前威脅的 25%。但除了川普和商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 在社群平台發文外，美國沒有提供更多細節。

呂翰九在結束華盛頓訪問回國後對記者表示，由於時間限制，雙方進行了口頭談判。他說，我們在這次談判中感受到的是，美國的貿易環境正在發生根本性的變化，這與川普的第一個任期完全不同。

呂翰九說，我們正在進入一個新常態時代，雖然已經克服了這場危機，但我們不能放心，因為不知道什麼時候會再次面臨關稅或非關稅措施的壓力。

針對3500億美元對美投資部分，美商務部長盧特尼克隨後在社群平台 X 上寫道，南韓將依照川普總統的指示，向美國提供 3500 億美元投資，其中 90% 的利潤將歸美國所有。

對此，與呂一起返國的工業部長金正寬（Kim Jung-Kwan）表示，有必要對投資基金的利潤結構進行更多討論。

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