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閎康上半年每股獲利2.14元 下半年營運逐季升溫

2025/08/01 20:25

閎康上半年每股獲利2.14元。圖為閎康董事長謝詠芬。（記者洪友芳攝）閎康上半年每股獲利2.14元。圖為閎康董事長謝詠芬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）今公布第2季財報，營收為新台幣13.74億元，毛利率27.7%，稅後淨利0.92億元，稅後每股盈餘（EPS）1.38元，優於第1季的0.76元；上半年營收26.12億元，年增5.56%，毛利率26.08%，稅後淨利1.42億元，稅後每股盈餘2.14元。法人閎康預期下半年營運將逐季升溫。

閎康表示，第二季獲利季增逾8成，谷底反彈主因中國業績逐漸回穩，半導體設備商測試專案需求持續拉高，材料分析（MA）佈局效益逐漸發酵，加上日本北海道實驗室需求上升等帶動。公司在台灣、中國、日本幾乎都收當地貨幣，資本支出則付美元，台幣升值對於公司所造成的匯兌損失風險較低，獲利影響也較小。

閎康指出，隨著各大CSP將資源漸漸由模型訓練向資料推論轉移，AI自研晶片重要性逐步提升，目前ASIC主流製程節點為3奈米或5奈米，預計隨著晶圓代工大廠2奈米產能開出，各CSP下一代ASIC將往前邁進至2奈米先進節點，設計複雜度和研發成本大幅提升，這推升晶圓製造前後材料分析（MA）與故障分析（FA）的需求。

閎康表示，雲端大廠在導入更先進製程時，會更加著重晶片良率與成本效益，為確保設計與製程匹配，在流片前需仰賴第三方實驗室協助分析潛在缺陷，降低試產風險。同時，2奈米晶片尺寸微縮可能帶來新的材料架構（GAA）挑戰，材料組成分析對提升良率將更關鍵。此外，CSP自研晶片為滿足資料中心長時間運作，需要強化可靠度分析，確保晶片在雲端伺服器環境下能長期穩定運行。

隨著各大CSP新案導入2奈米，閎康可望承接晶片試產階段的分析專案，協助客戶提升良率。

同時，閎康日本實驗室也傳來好消息，日本先進製程客戶已開始試製2奈米GAA架構晶片，首批晶圓已完成光罩曝光，並進入電性測試階段，預計在2027年下半年實現2奈米晶片的量產。

閎康指出，近年積極布局日本市場，在北海道實驗室產能即就近支援此客戶的分析需求；作為材料檢測領域的領導廠商，該公司先進製程分析經驗，可協助診斷2奈米節點的晶體結構與材料問題，提供從晶圓缺陷、元件截面到封裝界面的一站式分析服務。預期2025、2026、2027年日本實驗室將持續維持高成長。

閎康以全球佈局、設備升級與新技術導入三箭齊發，擴大MA、FA與RA服務能量，進而掌握AI與2奈米先進製程推動的材料分析與高功率老化測試需求；法人預期閎康下半年營運將逐季升溫。

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