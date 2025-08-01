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長聖生技7月營收年增17％ 創歷年同期新高

2025/08/01 20:22

長聖7月營收創下同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、圖左為總經理黃文良。（圖:長聖提供）長聖7月營收創下同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、圖左為總經理黃文良。（圖:長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今（1）日公告7月合併營收達8221萬元，月增1.65%、年增17.1%，創歷年同期新高。累計1至7月合併營收達4.8億元，年增16.8%，顯示自有細胞療法CDMO製備與儲存服務動能穩定增長，整體營運持續成長。

長聖目前最受關注的核心產品CAR001，是全球首例進入臨床的mRNA工程化異體γδT細胞CAR-T療法，該產品已獲得美國FDA與台灣TFDA核准進入第一/二期臨床試驗。CAR001目前已進行至第四組病患的給藥階段，整體規劃共五組、收案15位病患，預計於今年底至2026年第一季完成收案。

展望下半年，長聖將持續推進CAR001與UMSC01幹細胞療法的臨床進展，同步加速與國際夥伴洽談跨境合作機會。公司致力於打造以台灣為核心的全球再生醫療創新平台，為癌症與神經疾病患者提供更新穎、更具效益的治療選擇，朝向國際領導品牌目標邁進。

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