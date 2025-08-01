一銀進軍關西！ 大阪出張所正式揭牌開業

第一銀行大阪出張所正式揭牌開業。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行海外布局再添新據點，繼東京分行後於日本設立的第二個據點「大阪出張所」於8月1日正式揭牌開業。該所設於大阪市中心本町商圈，由東京分行統轄，初期將以放款業務為核心，後續將視市場需求逐步拓展服務範疇。

一銀董事長邱月琴今（1）日親率副總經理王邦旭、蔡淑慧及多位高階主管出席開幕酒會，與會來賓包括台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑、大阪府政策企畫部推進監多田一也、南僑日本董事長陳怡文、日本關西台商協會會長中西美姬等，現場匯聚逾160位各界嘉賓，場面盛大熱絡。活動中也安排二胡演奏與沙畫故事表演，展現台灣文化魅力，象徵一銀對當地深耕經營與未來發展的重視與期許。

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一銀自1994年於東京設立分行以來，深耕日本市場逾30年，致力於提供在日台商與當地企業優質金融服務。此次選擇將新據點設於大阪，為看好關西地區的經濟潛力，一銀以東京分行為母體，在其轄下設立大阪出張所，定位為「放款辦公室」，初期以放款業務為核心，未來將持續擴大營運面向。

大阪為日本第二大經濟圈，產業聚落完整、交通便捷，亦為日本政府推動的「國際金融都市」重點發展區域。第一銀行大阪出張所設立於大阪市中心的本町商圈，將強化與當地金融機構的合作，提供更具競爭力的跨境金融解決方案，協助企業拓展國際市場，同時將攜手東京分行加強掌握發展商機，擴大一銀在日本營運規模並就近滿足台商及當地客戶需求。

一銀耕耘海外市場近半世紀，布局涵蓋歐、美、亞、澳等四大洲主要金融中心及新興市場，大阪出張所開業以後，於17個國家共有44處營運據點，位居公股銀行之冠。展望未來，一銀將持續擴展海外據點，發揮全球綿密據點優勢，提供全方位金融服務，協助客戶掌握國際商機。

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